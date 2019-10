Après les élections, la francophonie canadienne compte ses troupes

Comment sera représentée la francophonie dans le nouveau gouvernement fédéral? Entre perte et gains, tour d'horizon du soutien à la francophonie canadienne à Ottawa.

Les pertes

Dans le dernier gouvernement, les Québécois François Choquette, élu du Nouveau Parti démocratique ( NPDNouveau Parti démocratique ) dans la circonscription de Drummond et Alupa Clarke, élu du Parti conservateur dans Beauport-Limoilou, ont été de grands alliés de la francophonie canadienne.

Ils ont été les critiques de leur parti en matière de langue officielle , explique Rémi Léger, professeur en sciences politiques à l'Université Fraser en Colombie-Britannique.

Lundi soir, ces alliés ont perdu leur siège au profit du Bloc Québécois. C’est dommage pour l’avancement des deux langues officielles puisque c’était deux individus qui s’étaient impliqués dans la modernisation de la Loi , regrette la politologue Stéphanie Chouinard.

Au Manitoba, les francophones ne pourront plus compter sur l’appui du député libéral Robert-Falcon Ouellette. Élu en 2015 dans la circonscription de Winnipeg-Centre, il a été battu lundi soir par la candidate anglophone du NPD Leah Gazan.

En Alberta, le député libéral franco-albertain Randy Boissonnault n’a pas été reconduit dans ses fonctions. C’est le conservateur James Cumming qui a été élu à sa place dans Edmonton-Centre.

Les observateurs de la vie politique reconnaissent que ces pertes sont importantes.

Il faudra que la population francophone de l’Ouest se tourne vers quelqu’un comme Daniel Vandal [député libéral dans la circonscription de Saint-Boniface/Saint-Vital]. Son mandat de représentation est d’autant plus grand avec le résultat des élections de lundi , analyse Stéphanie Chouinard.

Les gains

Selon les observateurs, la communauté francophone n’a pas seulement perdu des joueurs dans ce match électoral. Elle en a aussi gagné.

Rémi Léger cite l’exemple de Marie-France Lalonde. La Franco-Ontarienne a été élue dans la circonscription d’Orléans, en Ontario, sous la bannière libérale. Avant de briguer un mandat fédéral, Marie-France Lalonde a été députée au gouvernement provincial.

Elle a été ministre aux Affaires francophones pour la province. Elle a une expérience politique au cabinet, ce qui pourrait être fort utile pour Justin Trudeau , remarque le professeur en sciences politiques.

Autre gain selon Rémi Léger, l’élection du député conservateur Chris d’Entremont en Nouvelle-Écosse. L’Acadien a remporté la circonscription de Nova-Ouest.

Si l’on devait penser à quelqu’un pour reprendre le flambeau d'Alupa Clarke, c’est le seul député qui saute aux yeux chez les conservateurs. Il a été député provincial et a notamment été ministre des Affaires acadiennes. Il connaît le dossier, au moins des Acadiens, explique-t-il.

Sans être des gains en tant que tels, d’autres députés francophones ont gardé leur siège comme par exemple Mélanie Joly, au Québec, ou encore Daniel Vandal, au Manitoba.

Députés francophones identifiés par la FCFA (hors-Québec) Chris d'Entremont dans Nova-Ouest en Nouvelle-Écosse

Darrell Samson dans Sackville-Preston-Chezzetcook en Nouvelle-Écosse

Dominic LeBlanc dans Beauséjour au Nouveau-Brunswick

Ginette Petitpas-Taylor dans Moncton-Riverview-Dieppe au Nouveau-Brunswick

Serge Cormier dans Acadie-Bathurst au Nouveau-Brunswick

René Arseneault dans Madawaska-Restigouche au Nouveau-Brunswick

Francis Drouin dans Glengarry-Prescott-Russell en Ontario

Marie-France Lalonde dans Orléans en Ontario

Mona Fortier dans Ottawa-Vanier en Ontario

David McGuinty dans Ottawa-Sud en Ontario

Marc Serré dams Nickel Belt en Ontario

Paul Lefebvre dans Sudbury en Ontario

Dan Vandal dans Saint-Boniface-Saint-Vital au Manitoba. La FCFA a aussi indentifié trois députés bilingues qui ont été élus dans des circonscriptions où les francophones forment au moins 5 % de la population : Jenica Atwin dans Fredericton au Nouveau-Brunswick

Charlie Angus dans Timmins-Baie James en Ontario

Catherine McKenna dans Ottawa-Centre, en Ontario

Des surprises ?

Pendant la campagne la FCFA Fédération des communautés francophones et acadienne est allée à la rencontre d’une centaine de candidats.

Parmi ces 100 candidats, une cinquantaine a été élue , précise Alain Dupuis, directeur général de la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne . Ce sont 59 personnes qui sont sensibilisées. Cela va nous permettre de travailler avec des gens dans chacune des formations politiques. C’est vraiment très important, surtout dans un contexte de parlement minoritaire.

Le directeur de la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne n’exclut pas de voir d’autres candidats devenir le porte-étendard de la cause francophone. Rémi Léger partage ce point de vue.

Il se souvient de sa réaction au lendemain des élections en 2015. À l’époque, je n’aurais pas prévu que François Choquette devienne un grand allié et défenseur de la francophonie canadienne. Je pense qu’on doit s’attendre à des surprises, dit-il.

Le Bloc Québécois, un allié confirmé

En attendant de nouveaux soutiens, la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne compte s’appuyer sur celui du Bloc Québécois. Son chef, Yves-François Blanchet a apporté son appui aux francophones hors-Québec pendant la campagne, appui qu'il a réitéré dans son discours le soir des élections.

Nous voyons qu’il y a une solidarité grandissante entre le Québec et les communautés francophones partout au pays. Toutes les remises en question des derniers mois ont réveillé le Québec. Alain Dupuis, directeur général de la FCFA

Stéphanie Chouinard estime de son côté qu'il faudra surveiller la manière utilisée par Yves-François Blanchet et son équipe pour faire avancer les dossiers.

Le Bloc prône une approche asymétrique aux langues officielles , précise-t-elle. C’est-à-dire qu’on ne perçoit pas que les anglophones québécois ont les mêmes besoins que ceux des francophones en milieu minoritaire dans le reste du pays. Alors que, au sein du gouvernement fédéral, une approche asymétrique est assez peu prônée en fait. Donc, de ce côté-là, ça pourrait créer des étincelles...

L'une des priorités de la FCFA sera maintenant la modernisation de la Loi sur les langues officielles.

On espère que cela puisse se faire dans la prochaine année, et même dans les six mois à venir, indique Alain Dupuis.

Rémi Léger et Stéphanie Chouinard tempèrent : pour moderniser une telle loi, six mois semble difficile, voire impossible.