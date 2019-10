Témoignage de la plaignante au procès des deux anciens tenanciers de bar accusés de viol

À Toronto, la présumée victime de deux anciens tenanciers de bar accusés d'agression sexuelle affirme à leur procès qu'elle a été violée et retenue toute une nuit contre son gré, même si elle ne se souvient plus très bien ce qui lui est arrivé en 2016.

Gavin MacMillan et Enzo De Jesus Carrasco sont accusés de l'avoir droguée, agressée à plusieurs reprises et séquestrée durant toute une nuit dans l'établissement nommé College Street.

Les deux hommes de 44 et 34 ans, qui étaient respectivement le propriétaire et le gérant du bar, ont plaidé non coupables à l'ouverture des audiences au début octobre.

Attention : ce texte peut contenir des passages troublants pour certains lecteurs.

La femme, qu'on ne peut identifier, témoigne par vidéoconférence dans une autre salle d'audience du palais de justice de Toronto.

Elle affirme d'entrée de jeu qu'elle ne se souvient plus très bien de ce qui lui est arrivé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2016 au bar, où elle s'était rendue pour retrouver une amie qui assistait à un cours de barman.

Le propriétaire du bar College Street, Gavin MacMillan, donnait à l'époque des cours de barman certains soirs de la semaine. Photo : Bar College Street

Elle affirme néanmoins qu'Enzo De Jesus Carrasco lui a offert deux consommations pendant que Gavin McMillan donnait son cours à l'autre bout du bar.

La plaignante dit toutefois qu'elle n'a vu le gérant préparer que son premier verre et non le deuxième.

Je ne me suis pas sentie bien dès le début, cela ne goûtait pas tout à fait comme le premier, j'étais étourdie et je voyais comme à travers un aquarium. Plaignante

Elle affirme que le bar a commencé à se vider et que son amie est partie sans se rappeler si elle avait été avertie avant son départ.

L'un des deux accusés, Enzo De Jesus Carrasco, à la sortie du tribunal au premier jour de son procès le 7 octobre dernier. Photo : Radio-Canada / CBC

La femme se retrouvera finalement seule avec les deux accusés comme en témoignent les nombreuses vidéos des caméras de surveillance du bar que les policiers ont saisies le lendemain soir.

Elle précise qu'elle se souvient avoir bu par la suite du whisky avec Enzo De Jesus Carrasco avant de se sentir encore plus mal. Elle souligne qu'elle a alors perdu la notion du temps et qu'elle s'est retrouvée dans différents endroits dans le bar, au sous-sol ou au rez-de-chaussée.

Le bar College Street où la séquestration et l'agression présumées seraient survenues. Photo : Radio-Canada / Lauren Pelley

La plaignante se rappelle particulièrement qu'elle s'est retrouvée dans un entrepôt au sous-sol, où Gavin McMillan l'a maintenue de force sur ses genoux. Ma mâchoire était douloureuse , explique-t-elle.

Elle soutient que les deux hommes l'ont agressée à plusieurs reprises et à tour de rôle. Mes parties intimes me faisaient mal, c'était horrible, on me tenait par mon collier.

Elle affirme qu'elle était nue et qu'elle ne souhaitait que retourner chez elle, mais qu'elle ne savait plus très bien où elle se trouvait. Ils refusaient que je me rhabille, j'étais figée et je ne pouvais pas partir , poursuit-elle.

La détective Julia Lee de la police de Toronto a décrit au jury à l'ouverture du procès les vidéos des caméras de surveillance saisies dans le bar College Street. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La femme explique ensuite à la cour l'état dans lequel elle se trouvait cette nuit-là.

Ma tête me disait que j'étais en train de quitter le bar, je me voyais d'ailleurs en train de me diriger vers la porte, mais mon corps était ailleurs, comme dans un état dissociatif. plaignante

La Couronne lui montre alors certains passages des vidéos de surveillance, mais elle dit qu'elle ne se souvient plus très bien de ce qui se passait ou ce qu'elle disait aux deux hommes lorsqu'elle s'aperçoit sur les images.

Elle affirme néanmoins que les deux hommes se comportaient de façon agressive et qu'il fallait qu'elle soit gentille avec eux. Elle ne se souvient toutefois pas d'avoir été frappée comme le montrent certaines vidéos.

Le consentement de la plaignante est au centre des plaidoiries depuis l'ouverture du procès.

À ce sujet, la femme répond à une question de la Couronne qu'elle n'a jamais consenti à avoir des relations sexuelles avec les deux hommes qu'elle ne connaissait pas. Elle reconnaît néanmoins qu'elle a consommé de la cocaïne de son plein gré avec eux.

Le jury devra non seulement décider si elle n'était pas consentante comme le soutient la Couronne, mais aussi déterminer si elle avait la capacité de consentir à des relations sexuelles à trois cette nuit-là.