Une Première Nation aux prises avec des problèmes de drogues déclare l’état d’urgence

La chef de la Première Nation de North Spirit Lake, Caroline Keesic, et les membres du conseil ont déclaré l’état d’urgence jeudi en raison de l’escalade du trafic de drogues qui alimente l’épidémie de toxicomanie et d’une panne du système de distribution d’eau.

Notre communauté a été dévastée par l’afflux de drogues et les pannes des infrastructures vitales. Notre peuple souffre et nous ne sommes pas en mesure de lui apporter le soutien nécessaire , a déclaré Mme Keesic.

Nous avons besoin d’une réponse immédiate de la part des organismes fédéraux et provinciaux compétents qui disposent des ressources nécessaires pour soutenir nos membres souffrant de dépendances et pour aider les dirigeants à stabiliser la communauté. Caroline Keesic, chef de la Première Nation de North Spirit Lake

Selon un communiqué partagé par la Nation Nishnawbe Aski (NAN), North Spirit Lake subit des interruptions d'électricité et d'eau à répétition en raison d’un manque de personnel qualifié.

North Spirit Lake est situé à environ 170 kilomètres au nord-est de Red Lake, en Ontario, sur la rive sud-ouest du lac North Spirit. La communauté n’est accessible que par voie aérienne et par les routes d’hiver saisonnières. Photo : Google Maps

North Spirit Lake avait pu mettre fin à 14 années d'avis d'ébullition d'eau en 2016.

À lire aussi : Opiacés : des Autochtones prennent la situation en main

Les dirigeants de North Spirit Lake, les travailleurs communautaires, les agents du Service de police Nishnawbe Aski et le personnel infirmier fonctionnent au maximum de leur capacité , peut-on lire dans le communiqué.

Il ne fait aucun doute que la situation de crise s’aggravera sans un effort coordonné de tous les ministères, organismes et partenaires gouvernementaux concernés pour déployer les ressources et les secours essentiels. Communiqué de la Première Nation de North Spirit Lake

Le directeur des communications de NAN, Michael Heintzman, explique que les besoins les plus urgents sont la sécurité, le traitement de la toxicomanie, le soutien en santé mentale et les soins aux jeunes.

Le grand chef de la Nation Nishnawbe Aski, Alvin Fiddler, a déclaré qu’une équipe d’intervention d’urgence sera rapidement mise sur pied pour fournir des services de santé mentale.

Nous savons que la collectivité est en crise et nous voulons que les gens de North Spirit Lake sachent que l’aide est en route. Alvin Fiddler, grand chef de la Nation Nishnawbe Aski

Des livraisons de nourriture, de vêtements et d’autres fournitures seront envoyées à la communauté dès que possible. Un vol est prévu ce soir.

Sol Mamakwa, le député provincial de la circonscription de Kiiwetinoong et porte-parole du NPD en matière de relations et de réconciliation autochtones exhorte Doug Ford à ne pas perdre de temps pour venir en aide aux résidents de North Spirit Lake.

Nous demandons au gouvernement Ford de cesser de rester les bras croisés et d'utiliser l'excuse du [partage des compétences entre le fédéral et les provinces] pour ne pas intervenir. Sol Mamakwa, député provincial de Kiiwetinoong

Les familles vivent sans les services de base que tous les Ontariens et Ontariennes devraient avoir pour assurer leur sécurité , peut-on lire dans la déclaration envoyée par le NPD.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canda, une porte-parole du ministère des Affaires autochtones, Carey Marsden, affirme que la province a rapidement pris contact avec le gouvernement fédéral.

Le Centre provincial des opérations d’urgence (CPOU) a immédiatement communiqué avec Services aux Autochtones Canada et a confirmé que [le gouvernement fédéral] dirigeait l’intervention et qu’il travaillait avec la collectivité pour régler les problèmes immédiats liés au réseau d’alimentation en eau, à la sécurité publique et à la santé de la collectivité.