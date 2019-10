« Pourquoi il fait sa job pour le plomb, mais se traîne les pieds pour l’arsenic? »

La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, a questionné le gouvernement sur sa décision d’abaisser les normes de plomb dans l’eau potable, alors qu’il permet à la Fonderie Horne de dépasser largement les normes d’arsenic.

Pourquoi fait-il (ministre délégué à la santé et aux services sociaux) sa job pour le plomb, mais il se traine les pieds depuis six mois pour l’arsenic? , a déclaré Émilise Lessard-Therrien, députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue lors de la période de questions.

Elle faisait référence à la décision du gouvernement de resserrer la norme de plomb dans l’eau potable, un enjeu qui retient l’attention dans le sud de la province depuis quelques semaines.

Pourquoi le gouvernement est-il moins exigeant avec la multinationale Glencore qu’avec les municipalités? Émilise Lessard-Therrien, députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Le ministre délégué à la santé et aux services sociaux, Lionel Carmant, s’est défendu de prendre le dossier à la légère.

Depuis le jour un, je suis en action. J’ai fait venir la directrice de la santé publique à Québec au mois de mars quand ces résultats sont sortis, et on a établi un plan d’action , a-t-il rétorqué, tout en accusant la députée d’avoir été absente lors de sa visite en juillet dernier.

Lionel Carmant, député caquiste de Taillon et ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Mme Lessard-Therrien a répliqué n’avoir jamais reçu d’invitation.

Une lettre « mollassonne »

Émilise Lessard-Therrien a aussi critiqué l’intervention du ministre de l’Environnement, Benoit Charette, qui a réclamé, par l’entremise d’une lettre à la mi-octobre, un plan d’action pour réduire ses émissions d’arsenic. Or, dans cette lettre, le ministre ne fixe aucun objectif de réduction à atteindre.

La seule action concrète qui a été posée par le gouvernement, ça a été d’avoir envoyé cette lettre mollassonne à l’entreprise pour l’inviter à poser des actions supplémentaires , a décrié Mme Lessard-Therrien à l’Assemblée nationale.

Le ministre de l’Environnement a contre-attaqué en défendant son intervention.

Le ministre de l'Environnement Benoit Charette a accordé une entrevue à Radio-Canada au mois de septembre au sujet de l'arsenic. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

C’est tout de même curieux de se faire dire que la lettre est mollassonne alors que l’échéancier est très serré, alors que les exigences spécifiées sont excessivement élevées , a-t-il déclaré. Toutefois, la lettre dont Radio-Canada a obtenu copie ne spécifie aucune exigence précise.

M. Charrette a également précisé que si le plan d’action ne convenait pas, il pourrait rouvrir l’entente d’assainissement avec la fonderie Horne. Cette entente permet à l’entremise d’émettre 67 fois plus d’arsenic dans l’air que la norme provinciale et ce, jusqu’en 2021. En entrevue, le 16 octobre dernier, le ministre n’avait pas précisé sous quels critères son équipe se baserait pour déterminer si le plan d’action est satisfaisant ou non.