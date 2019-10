Nouvelle interruption de service au bloc opératoire de l'hôpital d'Amqui

Entre-temps, les patients qui auraient besoin d'une chirurgie non planifiée seront transférés à l'Hôpital régional de Rimouski.

Aucun accouchement ne sera donc pratiqué à Amqui durant cette période, au cas où une césarienne d'urgence serait nécessaire.

On ne prend pas de chance et on ne garde pas les femmes en travail à l'hôpital, on les transfère à l'hôpital de Rimouski d'emblée , explique le directeur des services professionnels du CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, le docteur Jean-Christophe Carvalho.

Évidemment, la population s'attend à avoir ces services en proximité, incluant l'accès aux services pour les césariennes et les accouchements. Jean-Christophe Carvalho, directeur des services professionnels du CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Le docteur Carvalho rappelle que cette interruption de service était prévue dans le plan de couverture de 46 à 48 semaines sur 52, proposé l'été dernier.

On travaille en continu, un peu comme on avait dit l'été dernier, à faire en sorte que, malgré l'absence d'un des deux chirurgiens, on soit capables de couvrir le plus de semaines possible. Jean-Christophe Carvalho, directeur des services professionnels du CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Il ajoute par ailleurs qu'un candidat a été trouvé à l'étranger afin de pourvoir le poste de chirurgien, qui est vacant depuis la fin d'avril.

Sa candidature doit toutefois être approuvée par le Collège des médecins. Ce processus d'approbation peut prendre quelques mois.

Avec les informations de Sylvie Aubut