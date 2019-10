Le 38e album d’Astérix est en librairie

La fille de Vercingétorix, les plus récentes aventures d’Astérix et Obélix, sort presque 60 ans jour pour jour après la naissance du mythique petit Gaulois, le 29 octobre 1959. Et l’album marque un tournant dans l’histoire de ces albums : une place est faite à de jeunes personnages qui ont des revendications.

L’histoire commence avec deux Arvernes (Auvergnats), Monolitix et Ipocalorix, des lieutenants de Vercingétorix, qui arrivent au village d’Astérix à la tombée de la nuit. Ils appartiennent au Front arverne de résistance checrète (FARC). Ils viennent cacher Adrénaline, la fille unique de Vercingétorix, dans le village avant de la faire passer en Angleterre pour qu'elle rejoigne le mouvement de résistance contre l’occupation romaine.

Adrénaline est une adolescente rebelle aux faux airs de Greta Thunberg. « [La ressemblance est] purement fortuite », affirment en chœur l’auteur Jean-Yves Ferri et le dessinateur Didier Conrad. Ce dernier explique s'être inspiré de sa fille pour créer ce personnage.

Abraracourcix, le chef du village, est surpris; il ne savait pas que Vercingétorix avait une fille. Nous cheuls le chavons. Le généralichime était très dichret chur cha vie privée , répondent les deux lieutenants avec l’accent typique arverne, l’un des principaux peuples de la Gaule indépendante, du 7e siècle av. J.-C. à la conquête romaine. Ils ajoutent que la jeune fille n’a pas d’accent, car elle a été élevée à Lutèce (Paris), et non à la ville arverne de Nemessos (Clermont-Ferrand).

Ils poursuivent en racontant comment Vercingétorix a protégé sa fille avant la défaite d’Alésia et lui a confié son torque (un collier honorifique gaulois). Mais il y avait un traître parmi les Gaulois, et il a rapporté à Jules César l’existence d’Adrénaline. Le chef romain lui a demandé de lui ramener l’adolescente pour en faire une bonne Romaine , et le torque pour étouffer toute future révolte gauloise. En partant, les deux lieutenants soulignent qu’Adrénaline fait des fugues…

Les jeunes en vedette

Adolescente boudeuse et rebelle, Adrénaline refuse de porter des robes et préfère le style gothique. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes Gaulois, Blinix et Selfix, les fils respectifs du forgeron Cetautomatix et du poissonnier Ordralfabetix. Les jeunes se retrouvent à la carrière en fin de journée. Ils ont des préoccupations sociales et environnementales. Et les sangliers, au rythme où on les chasse, bientôt, il n’y en aura plus , dit l’un d’eux à Obélix.

Puisque Astérix et Obélix sont chargés de surveiller et de protéger Adrénaline, Panoramix leur donne quelques conseils : Soyez délicats, ne l’effarouchez pas! L’adolescence est un âge difficile. La violence ne sert à rien. Rappelez-vous, le dialogue uniquement.

Un conseil qu’Astérix utilise quand il rabroue Ordralfabétix sur le fait que la violence ne sert à rien. Ah bon? Et il y connaît quoi à l’éducation, le petit guerrier vif et célibataire? , lui répond celui-ci.

Pourquoi avoir mis une jeune adolescente en vedette dans cet album?

Au départ, j’avais l’idée de ressortir le grand Vercingétorix lui-même de son tiroir. Le problème est que ça risquait de trop interférer avec l’histoire, la vraie. [...] Finalement, j’ai pensé que ce dernier devait demeurer ce qu’il est, c’est-à-dire un simple prologue mythique aux aventures d’Astérix. Du coup, j’ai préféré chercher du côté d’une fille qu’il aurait eue, ce qui est bien sûr totalement inventé! Et le thème de l’album s’est mis à tourner autour de l’adolescence... Ce thème n’avait plus été traité depuis le personnage du jeune Goudurix (Astérix et les Normands). J’ai pensé qu’aujourd’hui, on pourrait l’aborder différemment , explique l’auteur Jean-Yves Ferri.

Nous avions envie de développer des personnages féminins, et à l’exception de Zaza, dans Le cadeau de César, il n’y a pas eu d’adolescentes dans Astérix. Après 37 titres, il est toujours préférable de choisir des sujets et des types de personnages peu abordés par les créateurs de la série si l’on veut trouver des idées nouvelles et apporter une certaine fraîcheur , ajoute l'illustrateur Didier Conrad.

Le fameux conflit des générations est donc au cœur de ce 38e album, le quatrième signé par Jean-Yves Ferri et Didier Conrad. Si les critiques n’étaient pas convaincues par leurs premiers albums, elles sont plus favorables pour celui-ci. Ils ont pris leurs marques : le récit et le dessin se fluidifient pour notre plus grand plaisir , lit-on sur le site de France Inter.

L’album est tiré à 5 millions d’exemplaires par Albert René édition, d'après les héros créés par René Goscinny et Albert Uderzo. Il se vend 14,95 $ au Québec.