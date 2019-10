Une nouvelle formule pour inciter les dons à Centraide chez Rio Tinto

L'entreprise entend ainsi contribuer jusqu'à concurrence de 300 000 $ pour cette initiative.

L'an dernier, la multinationale et ses travailleurs avaient cumulé 500 000 $ pendant la campagne en milieu corporatif.

Le directeur général Projets stratégiques chez Rio Tinto Atlantique, Jean-François Nadeau, mentionne que la compagnie a décidé de changer sa façon de faire pour inciter les employés à s’impliquer davantage.

On trouvait que c’était important de changer la formule au niveau des dons et d’aller chercher les plus jeunes. C’est un moyen de les motiver. Un pour un, ça va les aider.

Jean-François Nadeau