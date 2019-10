Déclin des abeilles en Ontario : la météo au banc des accusés

Le taux de mortalité au sein des colonies d’abeilles du pays se maintient à des niveaux inquiétants depuis une dizaine d’années. Si les herbicides et les parasites demeurent des causes importantes de leur mortalité, il faut aussi considérer la météo et les effets des changements climatiques, particulièrement en Ontario.

D’après les données du ministère de l’Agriculture de l’Ontario, les apiculteurs de cette province ont déclaré des pertes d’abeilles supérieures à 15 % depuis 2010, atteignant un taux de mortalité record de 58 % durant l’hiver 2013-2014.

En 2018-2019, le déclin a été moins prononcé avec un taux de 22,6 %.

Ces pertes sont élevées et pas normales. Si les éleveurs de bœufs avaient ce genre de pertes, on en parlerait tous les jours dans les bulletins de nouvelles , s’exclame Pablo Berlanga, président de l’organisme québécois Apicentris.

De 2008 à 2018, les apiculteurs du Québec ont aussi connu des augmentations de pertes, mais ces dernières restent de manière générale égales ou inférieures à la moyenne canadienne.

C’est l’inverse pour l’Ontario : exception faite de l'hiver 2011-2012, la province a toujours été au-dessus de la moyenne nationale à ce chapitre.

Le défi du froid

Des ruches lors de la période d'hivernage des colonies. Photo : Radio-Canada / Marjorie Gobeil

Les pertes au sein des colonies d’abeilles sont constatées après chaque hiver. La prochaine saison hivernale s’annonçant plus froide qu’à l’habitude, cela pourrait encore s’aggraver.

Des données de l’Association canadienne des professionnels en apiculture (ACPA) révèlent que dans 5 provinces sur 10 — y compris en Ontario et au Québec — les aléas de la météo sont la première raison évoquée pour expliquer le déclin, particulièrement dans les ruches où le taux de mortalité dépasse les 25 %.

De plus, pour l’ensemble des provinces, la météo figure parmi les trois principaux facteurs affectant les colonies.

Le défi hivernal, pour les abeilles, est de garder leur reine au chaud jusqu’au printemps. Pour y parvenir, elles s'enroulent autour de cette dernière afin de former une grappe. Puis, tour à tour, elles changent de place, passant du centre de la grappe jusqu’aux extrémités plus exposées au froid.

À travers ce processus, des températures plus froides que la normale, comme l'hiver dernier, pourraient augmenter les décès des ouvrières.

Par ailleurs, le printemps venu, les abeilles ont besoin d’eau et de nectar.

Les printemps de plus en plus froids et tardifs n'offrent pas les conditions idéales pour que les abeilles se mettent à collecter le nectar rapidement pour fabriquer leur nourriture, le miel. Hector Dignard, apiculteur La Bleuetière Hector Dignard et fils à Embrun

En ce qui a trait au printemps 2019, Mario Fournier, gestionnaire programme de réhabilitation et du cycle de vie à la Commission de la capitale nationale (CCN), explique : On a eu un printemps plus froid que d’habitude et un déficit de degrés-jours, qui est la période où les plantes peuvent pousser.

Le degré-jour de croissance (DJC) est l’index de la quantité de chaleur disponible pour la bonne croissance des fleurs et autres plantes.

La rue Jacques-Cartier, dans Pointe-Gatineau, a été grandement touchée par les inondations. Photo : Radio-Canada / David Richard

Par ailleurs, les inondations des plus récentes années ont laissé aux abeilles de l’eau de moins bonne qualité. De plus, les printemps de plus en plus tardifs n’offrent pas une flore assez avancée pour que les abeilles y trouvent ce qu’il faut pour se nourrir.

Été beau et chaud, mais pas trop

Un été beau et chaud réjouira la plupart des gens, ainsi que les pollinisateurs. C’est en effet la haute saison pour la fabrication du miel par les abeilles. Mais s’il fait trop chaud, ce n’est pas mieux.

Un facteur important qui nous touche est le climat, avec un printemps allongé et un mois d'août sec , selon le propriétaire de La Ferme Bee Api, Zlatko Lovrenovic.

Une rangée de ruches Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Les températures extrêmes, comme les grosses chaleurs d'été sans pluie, font que les fleurs que butinent habituellement les abeilles meurent par sécheresse , renchérit Hector Dignard à la Bleuetière Hector Dignard et fils.

À cet égard, le président d’Apicentris, Pablo Berlanga, voit dans les ruches urbaines une solution pour aider les colonies d’abeilles. Ces dernières peuvent profiter du précieux nectar produit par les fleurs annuelles et les vivaces que les citadins gardent sur leur terrain et dans leurs pots. Les insectes auront, en retour, aidé ces fleurs en les pollinisant. Un bel échange de service!