Gagnants ou perdants : ce qu’ils gagnent, ce qu’ils perdent

Une élection, c’est comme n’importe quel concours. Il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants. Beaucoup d’appelés, peu d’élus.

Mais que gagnent les députés au juste, en plus du privilège de représenter la population et de voter les lois de ce pays? Quels sont leurs rémunérations et leurs avantages?

Voici ce qui attend les députés élus, réélus ou sortants de l’élection du 21 octobre.

Combien gagnent-ils?

Le salaire d’un député est appelé « indemnité de session ».

Ce montant est le même pour tous : le premier ministre du Canada tout comme le député qui n’occupe aucune fonction particulière reçoivent annuellement 178 900 $ imposables.

Mais attention : Justin Trudeau gagne davantage que 178 900 $ par année, parce qu'il reçoit, comme d’autres députés, une « rémunération supplémentaire ».

Vous comprendrez que cette rémunération varie d’un rôle à l’autre.

Exemples de rémunération supplémentaire : Pour un premier ministre du Canada : 178 900 $ (pour un total de 357 800 $ par année)

Pour le chef de l’opposition officielle : 85 500 $ (pour un total de 264 400 $ par année)

Pour un ministre : 85 500 $ (pour un total de 264 400 $ par année)

Pour le chef d’un autre parti d’opposition : 60 600 $ (pour un total de 239 500 $ par année)

Pour les whips en chef du gouvernement et de l’opposition officielle : 31 900 $ (pour un total de 210 800 $ par année)

Tous les députés reçoivent leur indemnité de session (l’équivalent du salaire) le dernier jour de chaque mois jusqu’à ce qu’ils cessent d’exercer leurs fonctions.

Certains élus qui occupent des fonctions particulières reçoivent une allocation automobile, qui varie de 1000 $ à 2000 $ annuellement.

Fait intéressant : si un député n’assiste pas aux séances de la Chambre des communes pour d’autres raisons que de la maladie, un engagement public ou officiel, une grossesse, un congé de maternité ou de paternité, ou un service militaire, un montant de 120 $ est déduit de son indemnité de session pour chaque jour d’absence.

Mais s’ils perdent leurs élections, que reçoivent les députés sortants?

Vue d'ensemble de la Chambre des communes à Ottawa. Photo : Radio-Canada

Comme beaucoup de travailleurs au pays, les 338 députés du Canada versent un pourcentage de leur indemnité de session dans leur régime de retraite

Les parlementaires, qui ont cotisé aux comptes d’allocations de retraite, auront droit à ces prestations lorsqu’ils atteindront l’âge de la retraite (55 ou 65 ans, selon si la pension a été acquise avant ou après 2016). Pour cela, ils doivent avoir cumulé au moins six années de service.

Un député peut toucher ces allocations avant l’âge de la retraite.

S’il a occupé ses fonctions pendant moins de six ans, le parlementaire reçoit une « indemnité de retrait » dès la fin de son mandat, qu’il soit non-candidat à la réélection, non élu, qu’il ait démissionné ou qu’il soit décédé. L’indemnité de retrait correspond au total des cotisations versées par le parlementaire durant son mandat, en plus de l’intérêt accumulé.

Qu’en est-il pour ceux qui quittent la vie politique après six ans comme député, mais avant l’âge de la retraite?

Lorsqu’un parlementaire cesse d’exercer ses fonctions (qu’il soit non-candidat à la réélection ou non élu), il peut avoir droit à une indemnité de départ. Même un député démissionnaire peut y être admissible, selon ses années de service, son âge et les circonstances entourant son départ (par exemple, une maladie ou une invalidité).

Ruth Ellen Brosseau, députée sortante de la circonscription de Berthier-Maskinongé. Photo : Radio-Canada

Pour la région de la Mauricie, on peut donc supposer que la néo-démocrate sortante dans Berthier-Maskinongé, Ruth-Ellen Brosseau, touchera une indemnité de départ, bien que ce renseignement demeure confidentiel.

En général, ce montant correspond à la moitié de l’indemnité de session (l’équivalent du salaire annuel) à laquelle le député a droit, en plus de tout salaire supplémentaire, à la date où il cesse d’exercer ses fonctions.

Fait intéressant : les députés sortants peuvent se faire rembourser leurs démarches de réorientation de carrière jusqu’à concurrence de 15 000 $. Il peut s’agir de services d’orientation, d’une formation ou même, de frais de déplacement, d’hébergement et de repas.

Les députés gagnent-t-ils une maison?

Tout député doit avoir un pied-à-terre dans la région de la capitale nationale pour les semaines où il siège à Ottawa (résidence, logement, hôtel, etc.), en plus de son domicile dans sa circonscription. Bien sûr, cette règle ne s’applique qu’à ceux dont la circonscription se situe à l’extérieur d’Ottawa, Gatineau et des environs.

Au début de chaque nouvelle législature, le parlementaire doit préciser laquelle de ses résidences sera considérée comme « principale » et laquelle sera « secondaire ».

La Chambre des communes s’engage ensuite à rembourser les dépenses liées à la résidence secondaire, sous certaines conditions. Par exemple, un député ne peut demander le remboursement de ses frais d’hébergement pour les jours où sa résidence est louée à quelqu’un d’autre.

Aussi, le premier ministre du Canada, le président de la Chambre et le chef de l’opposition officielle n’ont pas droit à cet avantage, puisqu’ils occupent une résidence officielle fournie par l’État (respectivement le 24, promenade Sussex, La Ferme et Stornoway (Nouvelle fenêtre) ).

Le 24, promenade Sussex, à Ottawa Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Fait intéressant : les députés peuvent se faire rembourser leurs frais de déménagement en provenance ou à destination de la région de la capitale nationale. Pour les députés non-candidats à la réélection ou non réélus, le déménagement doit avoir lieu dans les 12 mois suivant le jour où ils cessent d’exercer leurs fonctions.

Ont-ils des avantages sociaux?

Les 338 parlementaires canadiens et les membres de leur famille immédiate (conjoint et personnes à charge) bénéficient d’une série d’avantages sociaux.

Comme bien d’autres travailleurs au pays, les députés peuvent compter sur un régime d’assurance-vie et d’invalidité de longue durée, un régime de soins dentaires, ainsi que sur une couverture de soins de santé comprenant des médicaments, des soins de la vue, des prothèses auditives, et certains soins hospitaliers et infirmiers qui ne sont pas couverts par le régime de leur province ou de leur territoire.

Les anciens députés peuvent maintenir la protection de ce régime de soins santé, à condition de recevoir une allocation de retraite mensuelle.

Autres montants sur lesquels peuvent compter nos députés

Tous les députés reçoivent un budget dédié à leur bureau de circonscription. Ce montant sert à payer tant l’équipement nécessaire au bon déroulement des opérations que les salaires des employés.

Ce budget comprend un montant de base de 363 600 $, auquel s’ajoutent, le cas échéant, des suppléments liés au nombre d’électeurs, à la géographie de la circonscription ou à la difficulté de s’y rendre et d’y communiquer.

En Mauricie-Centre-du-Québec, les députés qui représentent des territoires densément peuplés reçoivent un supplément par électeur. Un montant s’ajoute aussi au budget de ceux qui doivent couvrir de longues distances pour visiter leur circonscription.

Les budgets des bureaux de circonscription des députés de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Photo : Radio-Canada

Fait intéressant : Quand un candidat est élu dans une circonscription, tout le matériel de bureau ainsi que le local du député sortant lui reviennent de droit.