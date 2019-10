Coldplay publie des petites annonces pour parler de son prochain double album

Mardi, Coldplay a publié un message rédigé dans une police de caractères imitant celle des machines à écrire. Dans ces quelques lignes, le groupe de pop britannique fait comprendre qu’il sortira un double album le 22 novembre prochain, Everyday Life, dont la première partie est intitulée Sunrise, et la seconde, Sunset.

À la mi-octobre, des photos en noir et blanc montrant les membres de Coldplay en orchestre de mariage dans les années 1920 avaient fleuri dans plusieurs villes du monde, dont Madrid.

Puis, mercredi, Coldplay a fait paraître plusieurs petites annonces dans des journaux locaux desservant des régions anglaises et galloises d’où sont originaires Chris Martin, le chanteur du groupe, Jonny Buckland, le principal guitariste, et Will Champion, le batteur.

Un de ces journaux est le North Wales Daily Post, où le gallois Jonny Buckland a même eu un emploi d’été par le passé.

16 morceaux à découvrir

Ces petites annonces sobrement intitulées « Everyday Life by Coldplay » listent les 16 chansons composant ce double album très attendu. Le titre de l’un des morceaux est écrit en arabe et signifie « les enfants d’Adam », qui est le titre d'un poème du poète iranien Saadi Shirazi.

Des petites annonces similaires ont également été publiées dans des journaux australiens et dans le quotidien français Le Monde.

Mercredi soir, Colplay jouera pour la première fois deux titres de son nouvel album – Arabesque et Orphans – sur les ondes de la station Radio 1 de la BBC.

Coldplay, qui est en pause de tournée depuis 2017, n’a pas sorti d’album long depuis A Head Full of Dreams, en décembre 2015.

Everyday Life est le huitième album de Coldplay, qui a fait ses débuts à la fin des années 1990.

C’est le groupe britannique ayant vendu le plus d’albums au 21e siècle.