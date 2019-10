Arvi de Québec, le meilleur nouveau resto au pays, selon Air Canada

L’établissement de Québec, qui compte une trentaine de places, a ouvert ses portes il y a un peu plus d’un an sur la 3e Avenue dans le secteur de Limoilou.

Je suis heureux, je suis ravi, je suis honoré. C’est un soulagement pour tous les efforts et le travail de la dernière année pour mettre en place le restaurant , jubile le chef français Julien Masia, rejoint à Toronto, où son restaurant s'est couvert de gloire mercredi soir.

Il y a eu beaucoup de remises en question après chaque service, surtout durant les 4-5 premiers mois, poursuit le chef Masia. Il fallait, chaque soir, se poser les bonnes questions pour être meilleur le lendemain.

Julien Masia estime que le succès de l’établissement repose sur son concept immersif et hors norme, où les rôles sont parfois inversés. Le cuisinier peut servir les convives ou les serveurs peuvent se retrouver devant les fourneaux. Bref, c'est une cuisine libre et une équipe libre, où il n’y a plus de frontière, résume le chef.

Qu'il s'agisse du homard frais gaspésien servi avec livèche et rhubarbe, du faux-filet de veau de style tataki rehaussé d'une sauce au cheddar vieilli deux ans avec petite romaine poêlée, ou du spectaculaire menu dégustation végétarien cinq services, chaque plat mérite une ovation. Extrait tiré du magazine enRoute

Précieux pour la pérennité

Même s’il dit ne pas accorder une grande importance aux prix, le chef cuisinier admet que celui-ci est gratifiant pour toute l’équipe puisqu’il permettra d’assurer la pérennité de l’entreprise.

Déjà, il y a deux mois, on est passé de soirées plus calmes, le mardi et mercredi, à plus complet toutes les semaines. Je pense en toute modestie que ça va continuer , explique l’homme.

Mis à part les quelques variations apportées au menu au gré des saisons, aucun changement ne sera effectué dans le restaurant à la suite de ce couronnement. L’aspect humain et convivial que prône l’équipe demeurera tel quel.

On va continuer de s’occuper des clients, pas en prendre plus. On n’a aucune ambition d’agrandir ou d’en faire un deuxième. Julien Masia

Si la ville de Montréal s’impose depuis des années grâce à sa gastronomie et son très vaste choix de restaurants, Julien Masia constate que Québec n’échappe plus à cette tendance.

Dans les cinq dernières années, on a pu voir qu’il y a une effervescence sur les restaurants différents, plus éclectiques. Ça éclate et ça fait du bien à notre restauration , affirme-t-il.

En 2017, le restaurant le Battuto, dans Saint-Roch, était sacré meilleur nouveau restaurant au Canada.