Le tramway est le mode de transport lourd le mieux adapté à Québec, conclut une étude

Pour en venir à cette conclusion, le groupe a étudié quatre modes de transport : le tramway, le train léger, le monorail et le métro.

L'avantage du tramway sur les autres options analysées est qu’il s'adapte davantage aux particularités de Québec, une ville qui regorge notamment de sites historiques.

« Le fait qu'on va traverser des sites patrimoniaux est important », analyse Maud Bernard de la direction du conseil chez Systra Canada.

Présent dans 400 villes à travers le monde, le tramway peut également accueillir un nombre variable de passagers selon les besoins des sociétés de transport, mentionne l'étude dévoilée jeudi matin.

Train léger sur rail et monorail

Le train léger sur rail est pour sa part beaucoup plus lourd et la plateforme doit être séparée du mobilier urbain. « Donc les structures sont beaucoup plus imposantes que celles du tram », souligne Mme Bernard.

Le monorail demande de son côté la construction d'infrastructures énormes qui pourrait avoir un impact important sur le mobilier urbain de Québec.

Les coûts

La firme a également analysé les investissements nécessaires pour chacun des projets. Le tramway coûte entre 25 et 45 M$ du kilomètre, le train léger de 45 à 65 M$ du kilomètre, le monorail de 45 à 70 M$ du kilomètre et il en coûte entre 100 à 200 M$ du kilomètre pour le métro.

La firme a retenu les options du tramway et du métro pour compléter son étude avant de recommander une solution finale à la Ville de Québec.

Avantage tramway sur le métro

Selon les données recueillies, le tramway dont la capacité de transport est trois fois moins importante que le métro serait rempli à 82 % en période de pointe avec une fréquence aux quatre minutes. En contrepartie, le métro serait utilisé seulement à 25 % de sa capacité, en moyenne.

« La capacité du tramway est tout à fait adaptée aux besoins et le coût est de quatre à cinq fois moins cher que le métro », conclut Maud Bernard.