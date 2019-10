Négociations dans le secteur public : la CSQ exige le « retour du balancier »

La centrale réclame notamment une hausse salariale de 2 $ l'heure qui s'appliquerait dès la première année et une majoration de 3 % pour chacune des deux années suivantes.

Elle souhaite également obtenir une bonification du congé de paternité et d'adoption pour aider les nouveaux parents.

La présidente de la CSQ, Sonia Éthier, affirme qu'en raison de la dégradation des conditions de travail, il est de plus en plus difficile de retenir le personnel et d'attirer de nouvelles recrues.

Cette négociation débute dans un contexte de surplus budgétaires. Or, ces surplus découlent des coupes drastiques imposées notamment dans les réseaux de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la santé au cours des dernières années. Ce régime d'austérité a affecté gravement les conditions de travail des travailleuses et des travailleurs. Le temps du retour du balancier est arrivé. Le gouvernement doit réinvestir! , souligne la centrale dans un communiqué transmis jeudi matin.

