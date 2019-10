Le Salon du livre de Rimouski dévoile sa programmation 2019

L'équipe du Salon du livre de Rimouski a dévoilé sa programmation jeudi. L'événement réunira plus de 200 auteurs, dont le président d'honneur, Patrick Senécal, ainsi que Stanley Péan et Marie Laberge.

De nouvelles activités s'ajoutent cette année à la programmation, dont une série de six conférences sous le thème de « Modeler le futur », des tables rondes, de grandes entrevues et des séances de dédicace.

Des auteurs offriront des « prescriptions littéraires » aux visiteurs du Salon du livre de Rimouski. (Archives) Photo : Radio-Canada

Un « Jardin des libraires », dans lequel les libraires offriront des prescriptions littéraires au public, sera notamment installé dans l'enceinte du Salon.

Comme l'explique la responsable de la programmation du Salon du livre de Rimouski, Camille Crédeville, cette activité est organisée par l'Association des libraires du Québec.

Ils vont avoir un standdans lequel ils invitent des auteurs [qui] font des prescriptions littéraires, donc [qui] conseillent certains livres qu'ils ont aimés. Camille Crédeville, responsable de la programmation du Salon du livre de Rimouski

Un nouveau projet appelé « Nourritures-Monde » a aussi été développé en partenariat avec la Ville de Rimouski et le ministère de la Culture et des Communications. Cinquante Rimouskois originaires de l'extérieur du Canada ont transmis leur histoire et l'une de leurs recettes préférées.

Ces éléments seront intégrés au site web du Salon du livre, et certains plats tirés des recettes pourront être dégustés par les visiteurs du Salon lors d'un 5 à 7 qui se tiendra le samedi 9 novembre.

Dans le cadre du projet Nourritures-Monde, les visiteurs du Salon du livre pourront goûter à certaines des recettes transmises par des Rimouskois nés à l'extérieur du Canada. (Archives) Photo : Radio-Canada / Allison Van Rassel

Le directeur général du Salon du livre de Rimouski, Robin Doucet, se dit très fier de la programmation de cette année qui permet d'élargir le mandat du salon.

Plus qu'un événement culturel et commercial, mais en faire aussi un événement citoyen, profiter du fait qu'on rassemble autant d'auteurs, d'éditeurs, d'animateurs et le public pour réfléchir sur l'avenir de notre région. Robin Doucet, directeur général du Salon du livre de Rimouski

Le Salon du livre de Rimouski se tiendra au Centre des congrès de l'Hôtel Rimouski du 7 au 10 novembre.