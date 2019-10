Du vin et de la bière sur trois traversiers reliant Vancouver à Victoria

De la bière et du vin seront en vente sur trois traversiers qui voyagent entre Vancouver et Victoria à compter de jeudi.

Les passagers âgés de 19 ans ou plus pourront prendre un verre de vin ou de bière à l’achat d’un repas du Pacific Buffet après 11 h sur trois navires reliant Tsawwassen à Swartz Bay : le Spirit of Vancouver Island, le Spirit of British Columbia, et le Coastal Celebration.

Le projet pilote d'un an sera évalué par le personnel du service de traversier BC Ferries.

L'alcool est déjà en vente sur les routes du nord naviguant vers et depuis les ports de Port Hardy, Prince Rupert, Haida Gwaii et la côte centrale.

BC Ferries avait promis que le projet pilote concernant la bière et le vin serait lancé avant le mois de juin. Or, le processus d'obtention de permis à la Direction de la réglementation des alcools et du cannabis de la Colombie-Britannique a pris plus de temps que prévu, selon le service de traversier.

Avec les informations de CBC