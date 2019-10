Les grévistes de Bellebune gardent le moral après six mois de piquetage

Depuis le 24 avril dernier, les employés en grève montent la garde sur deux sites devant installations de l'entreprise à Belledune.

Pour ce faire, ils suivent un horaire pour s'assurer d'une présence permanente, nuit et jour.

Parmi ceux-ci, il y a Marcel Doucet. Il est opérateur à l'atelier d'acide sulfurique depuis plus de 20 ans.

Ce n'est pas évident. On a coupé le câble et l'internet. On ne paie que les affaires essentielles. On n'a pas le choix. On n'a pas d'argent qui rentre.

Marcel Doucet travaille à la Fonderie Belledune depuis 22 ans. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe LeBlanc

Plusieurs de ses collègues ont d'ailleurs dû trouver un autre emploi pour subvenir à leurs besoins.

Selon Statistiques Canada, le taux de chômage dans la région dépasse les 13 %.

Les négociations entre le syndicat des Métallos et Glencore achoppent sur quelques points de litiges. Les employés demandent que certains postes ne soient pas supprimés, tels ceux du président du syndicat et du responsable de la sécurité. L'âge de la retraite ne fait pas consensus non plus.

Les grévistes ont fait livrer du bois de chauffage pour l'hiver. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe LeBlanc

Toujours dans l'impasse, les grévistes se préparent donc à passer l'hiver à l'extérieur.

On a du bois de chauffage. On essaie de se réchauffer dehors, surtout quand il fait frette la nuit. On a notre roulotte pour se réchauffer , explique-t-il.

À l'intérieur de la roulotte, les grévistes peuvent se réchauffer, manger un repas chaud ou encore passer le temps. Photo : Radio-Canada

Malgré tout, le moral est bon sur la ligne de piquetage. Les grévistes font parfois des blagues et sont heureux lorsque des automobilistes les klaxonnent en guise d'appui.

Le monde se tient ensemble. Je trouve que c'est important. C'est le fun. Marcel Doucet, gréviste

Malgré la présence de grévistes en face de l'établissement, la Fonderie Brunswick poursuit son travail et des briseurs de grève y travaillent.

Les allées et venues de travailleurs dans la fonderie le consternent.

À chaque semaine, il y en a de plus en plus qui rentrent [dans l'usine]. On n'a pas les lois pour nous protéger. On ne peut pas les arrêter. Les lois sont contre nous autres. La compagnie a tellement mis d'injonction qu'on ne peut rien faire.

Après six mois de piquetage, Marcel Doucet espère toujours reprendre le travail. Toutefois, il n'est pas prêt à faire des sacrifices ni de compromis.

Marc Duchesne, directeur général de la Fonderie Brunswick, rétorque avoir tendu la main aux travailleurs: La compagnie a présenté une offre le mois dernier et est toujours en attente d’une nouvelle proposition syndicale pour poursuivre le processus de négociation avec l’assistance d’un médiateur assigné par la province.