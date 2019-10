L'Océanic perd une nouvelle fois aux mains des Saguenéens

Pourtant, l'Océanic a dominé la partie sur le plan des tirs au filet. Les membres de la troupe de Serge Beausoleil ont tiré 36 fois au but contre 33 fois pour les Saguenéens.

La première période a été marquée par une bataille qui a éclaté entre l'attaquant Tristan Pelletier des Saguenéens et Jeffrey Durocher de l'Océanic vers le milieu du premier vingt.

Les deux joueurs ont écopé d'une punition majeure et se sont donc retrouvés sur le banc pour cinq minutes. Jeffrey Durocher a également reçu une pénalité de deux minutes pour conduite antisportive.

La première période de la partie a été marquée par une bataille entre Tristan Pelletier des Saguenéens et Jeffrey Durocher de l'Océanic. Photo : Océanic de Rimouski : Iften Redjah

Le premier point du match a été marqué après une quinzaine de minutes de jeu par Christophe Farmer des Saguenéens, aidé de ses coéquipiers Vladislav Kotkov et Artemi Kniazev.

Même avec 13 tirs en direction du gardien des Saguenéens, Alexis Shank, les joueurs de l'Océanic ne sont pas parvenus à faire entrer la rondelle dans le filet adverse.

Les Saguenéens ont ensuite creusé leur avance en deuxième période, alors que Michael Pellerin a réussi à faire vibrer les cordages, avec l'aide de Samuel Houde et de Louis Crevier.

L'Océanic égalise le score en 3e période

Il faudra attendre la troisième période avant que l'Océanic réussisse à percer le mur du gardien des Saguenéens.

L'attaquant Isaac Belliveau est parvenu à marquer vers la 7e minute de la période, aidé de Cédric Paré et de Dmitry Zavgorodniy.

Un tir de Dmitry Zavgorodniy en direction du filet des Saguenéens. Photo : Océanic de Rimouski : Iften Redjah

Sept minutes plus tard, la troupe de Serge Beausoleil a renchéri et a égalisé le score grâce à un filet marqué par Alexis Lafrenière, avec l'aide de ses coéquipiers Vincent Martineau et Cédric Paré.

L'égalité aura toutefois été de courte durée puisque deux minutes plus tard, Samuel Houde des Saguenéens a réussi à déjouer le gardien de l'Océanic, Colten Ellis, pour marquer le but gagnant.