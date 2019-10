Le livre, Un Cadavre de Classe de Robert Soulières, a été publié pour la première fois en 1997 et fait partie d'une série de romans policiers pour les enfants. À la page 129, il y a un échange entre une mère et son fils qui se lit comme suit : Et, tu es assez vieux maintenant pour comprendre que, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut et qu'on est souvent le nègre de quelqu'un et que ce quelqu'un-là, c'est moi!

J'étais bouleversé , a déclaré Gioberti François.

M. François a raconté que son fils Quincy, 12 ans, lisait le livre sur la banquette arrière de leur voiture en mai alors qu'ils revenaient d'un voyage à Montréal. Quincy, qui fréquentait à l'époque l'école des Cavaliers dans le secteur Aylmer de Gatineau, lisait à haute voix lorsque le père, Gioberti François, a entendu ce mot offensant.

J'ai arrêté la voiture pour lire le passage , a-t-il dit.

Plainte auprès de l'école, du conseil scolaire et du ministère

Le passage continue à la page 130 : Alors obéis et cesse de parlementer avec l'autorité .... Et ne me traite pas de raciste, car tu sais parfaitement ce que je veux dire par là.

Mais le mot « raciste » est exactement ce que M. François pensait être, l'incitant à écrire une lettre à l'école, à la commission scolaire, au ministère de l'Éducation et, éventuellement, à la Commission des droits de la personne du Québec.

Parfois, nous vivons avec [...] c'est une relique du passé , a ajouté M. François. Et parfois, c'est un geste, comme ce que je fais, qui nous permettra d'éliminer ça dans notre société.

La Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO) a déclaré que l'ancienne école de Quincy avait cessé d'utiliser le livre à la fin de l'année scolaire 2018-2019, mais elle n'a pu confirmer si d'autres écoles le font toujours lire à leurs élèves.

Histoire de racisme

La direction de la CSPOCommission scolaire des Portages-de-l'Outaouais a déclaré que le livre a été utilisé comme un outil éducatif pour aider les enfants à identifier le vocabulaire difficile et à mettre en lumière les problèmes de société, y compris le racisme. Le livre a été choisi, selon la direction de la CSPOCommission scolaire des Portages-de-l'Outaouais , pour sensibiliser les jeunes à la question.

Mais M. François a indiqué que son fils avait lu le passage sans comprendre ce que le mot « Nègre » signifiait, ou son histoire raciste.

Il n'était pas au courant de ça , a déclaré M. François. On a parlé du racisme systémique, de l'histoire des Noirs et de l'effet que ce mot pourrait avoir sur notre société dans son ensemble.

Le livre pour enfants est endossé par le ministère de l'Éducation du Québec. Dans une déclaration envoyée par courriel à CBC/Radio-Canada, le ministère a fait savoir qu'il examinait la question.

Ce n'est pas la première fois

En 2010, le mot « Nègre » a plongé l'ancien directeur et héritier du fondateur de la parfumerie Guerlain, Jean-Paul Guerlain, dans l'eau chaude.

Il a été reconnu coupable de diffamation raciale et condamné à payer 6000 euros après avoir déclaré lors d'une entrevue télévisée qu'il avait travaillé comme un « Nègre » pour créer un des parfums de son entreprise, selon l'Agence France Presse.

M. Guerlain s'est excusé par la suite, disant qu'il appartenait à une génération et il y a plusieurs années l'expression était courante.

Le député libéral de Hull-Aylmer, Greg Fergus, a dit que le mot est offensant.

Il a ajouté qu'il est important que les enseignants et les éducateurs parlent ouvertement des raisons pour lesquelles des mots comme « Nègre » sont offensants si l'on veut que les élèves comprennent pourquoi ils sont blessants.

Nous ne pouvons pas complètement assainir notre histoire et notre culture, et nous ne devrions pas non plus le faire , a-t-il précisé.

Mais ce que nous devrions faire, c'est avoir une conversation à ce sujet. Pourquoi utilise-t-on ce mot? Qu'est-ce que le sous-texte? Quel est le contexte dans lequel il est utilisé? Greg Fergus, député libéral de Hull-Aylmer

M. François a mentionné que sa plainte en matière de droits de la personne portait en partie une occasion d'apprentissage et de croissance personnelle.

On peut se plaindre, on peut se battre, mais en fin de compte, ce qu'on veut pour nos enfants, c'est un monde meilleur , a-t-il conclu.

