Classe moyenne en Chine : les enfants de la croissance au temps du ralentissement

Shiwei Liu a la dégaine assurée et le sourire avenant de ceux qui vivent dans l’aisance. Reste que le jeune commerçant en vins est inquiet. Il songe déjà à un plan B, à un autre modèle d’affaires pour son entreprise située dans l’un des quartiers les plus prisés de Shanghai. Car il se rend à l’évidence : les acheteurs se procurent davantage des vins d’Australie ou du Chili, moins chers que ceux qu’il importe de la France, soumis à des taxes plus élevées, souligne-t-il.

Shiwei Liu est un commerçant en vins. Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Honnêtement, cette année, ce n’est pas top. Les consommateurs chinois sont de plus en plus raisonnables, ce n’est pas comme avant , dit en soupirant le trentenaire.

Pris isolément, le taux annuel de croissance de l'économie chinoise de 6 % en 2019 est enviable pour plusieurs pays dans le monde. Toutefois, c'est le taux de croissance le plus faible en presque 30 ans.

Les consommateurs chinois seraient plus prudents, plus proches de leurs sous en ces temps d’inflation au pays. Le prix du porc a grimpé en flèche, en raison de l’épidémie de grippe porcine, qui a décimé des élevages. Dans un marché d’un quartier de la classe moyenne à Shanghai, les étals sont nombreux, mais les clients le sont moins en ce matin d’octobre.

Des consommateurs déplorent la forte croissance du prix du porc au cours des dernières années. Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

C’est vraiment trop cher , déplore un client, en choisissant des morceaux que débite un boucher. J’ai encore le souvenir que ça coûtait 5 yuans [environ 1 $ CA] il n’y a pas si longtemps. Maintenant, c’est deux, trois fois plus cher. Et même davantage, au plus fort de la crise. Oui, c’est exceptionnel à cause de la fièvre. Mais cette épidémie ne touche pas le bœuf, et le prix de cette viande a augmenté également , dit-il en faisant un petit geste de la main, pour signifier que cela pèse lourd sur sa retraite.

Le boucher précise qu’il bénéficie de subventions pour maintenir le prix de sa marchandise à un prix abordable. C’est l’une des mesures mises en place par le gouvernement pour tenter d’endiguer la crise. Les Chinois sont les plus grands producteurs et les plus grands consommateurs de porc du monde.

Vivian Zhang et son fils Alex, âgé de 14 ans Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Le conflit commercial avec Washington pèse également sur l’économie chinoise. Là aussi, le pouvoir donne des coups de pouce. Vivian Zhang est créatrice de parfums. Elle explique que certaines matières brutes nécessaires à son travail sont touchées par les droits de douane punitifs. Nous en parlons parfois avec des responsables gouvernementaux. Et ils nous disent : "Si vous prouvez que vous pouvez seulement vous en procurer aux États-Unis, alors on vous offrira une compensation" , précise-t-elle.

Vivian Zhang a élu domicile récemment avec son mari et leur fils en banlieue de Shanghai. Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

La jeune femme a élu domicile récemment avec son mari et leur fils en banlieue de Shanghai. La maison à deux étages est cossue, spacieuse. Et le quartier assez semblable à ce que l’on peut retrouver au Canada.

La famille a quitté le centre de la métropole pour se rapprocher de l’école que fréquente Alex, 14 ans. C’est un établissement international. Cela coûte cher, tout comme les activités parascolaires et les services de tuteur. L’adolescent parle d’ailleurs un anglais irréprochable.

Pour bien des parents chinois, l’éducation est primordiale pour la réussite de leur enfant dans la vie. Vivian Zhang y consacre une bonne partie de son argent. Elle reconnaît qu’elle établit une liste de priorités budgétaires en ces temps d’incertitude économique. Même si elle se situe dans la fourchette haute des Chinois de classe moyenne.

J’investis avec prudence, lance-t-elle. Auparavant, j’investissais dans n’importe quel appartement. Et maintenant, je veux garder un peu de liquidités à portée de main.

Cela dit, Vivian Zhang assure que le conflit commercial sino-américain tient surtout de la guerre des nerfs. Que ça ébranle notamment ceux qui ont des liens avec les États-Unis, ou qui veulent y envoyer leurs enfants faire des études là-bas et qui ont peur de ne pas obtenir de visas. Elle assure que ça n’a pas vraiment d’impact dans sa vie de tous les jours, pas plus que le ralentissement économique.

Même constat pour Angela Lu. Elle travaille chez l’une des plus grandes banques américaines à Shanghai. Elle trouve que le style de vie de la métropole – huppée, internationale et à forte concentration de résidents de classe moyenne –, n’a pas vraiment changé. Elle souligne que certains secteurs s'en tirent assez bien, par exemple la vente au détail.

Une rue commerçante de Shanghai Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Les magasins des grandes marques sont souvent pris d’assaut par cette classe moyenne très éduquée, aisée et qui veut profiter des bonnes choses de la vie , ajoute-t-elle.

Bien sûr, Angela Lu souligne que d’autres secteurs éprouvent des difficultés. En tant que banquière, j’ai plusieurs clients d’affaires qui voient leur secteur péricliter en raison de ce ralentissement économique depuis deux ans. En particulier dans l’automobile , dit-elle.

Le genre de nouvelles qui tombe mal pour Pékin. Le gouvernement central mise sur une forte consommation intérieure, principal moteur de la croissance au pays.

Angela Lu travaille dans l'une des plus grandes banques américaines à Shanghai. Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Angela Lu fait toutefois entièrement confiance au président chinois Xi Jinping pour trouver des solutions. C’est un leader solide. Et comme nous n’avons qu’un parti, contrairement aux pays démocratiques, la Chine peut implanter rapidement des mesures sans perdre de temps dans des débats. C’est plus efficace pour atteindre les objectifs , assure-t-elle.

Cet acte de foi, nous l’avons entendu plusieurs fois chez les gens de la classe moyenne à qui nous avons parlé. Ceux-là mêmes qui soutenaient les appels de plusieurs membres de la communauté internationale sommant la Chine de faire des réformes structurelles pour redresser son économie, soutient Diane Long, une Américaine mariée à un Shanghaïen et qui vit depuis plus de 30 ans en Chine.

La femme d’affaires ajoute que cette classe moyenne se montre de plus en plus nationaliste, face aux attaques de Washington. L’arrestation de la directrice financière de Huawei a été un tournant. Ça a été perçu comme une volonté des États-Unis de freiner l’essor de la Chine et de réclamer des réformes politiques , dit-elle.