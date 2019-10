Plume Latraverse : bienheureuse récupération

CRITIQUE – Même avec deux blessés sur scène, nous y reviendrons, la grande première montréalaise du spectacle de Plume Latraverse a été un véritable triomphe et elle ressemblait à l’ultime parcours du combattant de ce mouton noir de la chanson québécoise. Un événement intime et inoubliable.

Monsieur Plume a 73 ans et derrière lui une carrière de 50 ans remplie de grandes chansons comme Rideau, Bobépine, Jonquière et Les Pauvres. Ses détracteurs vous diront que sa poésie pue des pieds, mais ses admirateurs répliqueront qu’il est un légendaire raconteur d’histoires, un des plus grands au Québec.

Si ce Don Quichiotte peut faire peur au monde, son plus récent spectacle baptisé Séquelles? (en format intime guitare-basse-voix), met très bien en valeur la richesse de son répertoire et sa façon de manier la langue, guitare en bandoulière. Les sceptiques seront confondus.

Le gros flash mauve

En plus de 90 minutes, l’héritier spirituel de Carlos Labrosse (Chambre à louer) a interprété près d’une quarantaine de chansons, la plupart en format réduit pour tout faire rentrer. Il y a en avait des récentes (Enwèye Emma!, À tire-larigot), mais plusieurs vieilles qui ont fait le bonheur du public dont La ballade des caisses de 24, La bienséance, Les pauvres, Fait d’hiver, Chien fou et Les Mauvais compagnons. Le vieux routier se disait très nerveux, mais sa voix était intacte, son jeu de guitare aussi et il était heureux d’être devant un public. Monon’c Pluplu a triomphé et il a démontré qu’il savait encore habiter la scène et par le fait même, habiter son public.

Avec Séquelles?, l’auteur-compositeur-interprète a bien dosé son répertoire, ressuscitant des chansons qu’on avait rarement entendues sur scène. Les yeux parfois exorbités, Plume Latraverse a aussi fait usage de ses mimiques habituelles pour réciter les aventures de ses personnages.

Quel calvaire

« C’est pas facile, vieillir », a lancé Monsieur Plume à la fin de son nouveau spectacle. En effet, la semaine dernière, un des premiers concerts de sa tournée a été annulé parce que son fidèle guitariste des 40 dernières années, ça doit être encore Jean-Claude (Marsan), s’est sérieusement blessé au majeur de la main gauche, cette main qui touche le manche de l’instrument. Contre toute attente et loin du Tango Pital, Jean-Claude Marsan est monté sur la scène de la Cinquième salle de la Place des Arts, le doigt bien enrobé d’un immense pansement et flanqué à la toute dernière minute d’un autre guitariste, Donald Meunier. Le nouveau venu s’occupait des solos exigeant l’utilisation d’un majeur, un doigt quand même utile pour jouer de la guitare. Tels deux pirates attachés à la patte d’une chaise de taverne, ils s’en sont très bien sortis.

Le bassiste Grégory Morency lui avait une extinction de voix. Taquin, Plume Latraverse a dit que son acolyte chantait maintenant comme Caroline Néron.

En deuxième partie de spectacle, visiblement Plume Latraverse avait lui aussi mal à la main gauche, souffrant de douleurs musculaires. Avant de se lancer dans Le roi d’la marchette, il a glissé les mots arthrite et arthrose tout en se massant le petit doigt, une phalange assez utile pour aller chercher les notes en haut du manche. Malgré tout, Don Quichiotte a réussi à vaincre les moulins à vent. Son interprétation de la chanson Dans la piaule de Louis donnait des frissons dans le dos.

Moé, j’aime pas ça travailler

Malgré qu’il chantait en 1978 qu’il n’aimait pas travailler, Plume Latraverse n’est décidément pas dû pour la retraite, parce que malgré tous leurs bobos, lui est ses musiciens donnent un bon show et ils font ça comme il faut. À l’entracte, le public ne payait pas le cognac, il faisait la file pour demander un autographe.

Je ne me souviens plus du nombre de fois que j’ai vu Plume Latraverse en concert, mais celle-ci était un de ses meilleurs. Je me rappelle de son concert au parc Ahuntsic en 2012, de son show au Club Soda en 2007, des virées au Spectrum ou encore de cette soirée dans un cégep de la Rive-Sud à la fin des années 1990. En vieillissant, on dirait que Plume Latraverse est plus serein.

Monsieur Plume connaît bien la chanson et il a monté un spectacle qui rend justice à son œuvre. Même s’il n’a plus rien à prouver, il est généreux sur scène et en optant pour de plus petites salles, il crée un réel rapprochement avec son public. Mais avec 36 concerts à son calendrier, il devrait peut-être faire attention, car comme le chantait Robert Charlebois dans Ordinaire : « Ce métier-là, c’est dangereux, plus on en donne, plus le monde en veut ».

Ainsi soit-il!