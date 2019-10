Un homme raconte les minutes qui ont précédé le meurtre d’un élève à Hamilton

Comment une confrontation au sujet d’un vélo volé et d’actes d’intimidation a-t-elle pu mener à la mort d’un garçon de 14 ans? Shawn Wager se remémore les événements qui ont précédé la mort de Devan Bracci-Selvey.

L’adolescent a été poignardé sous les yeux de sa mère, le 7 octobre, derrière son école de Hamilton. Deux jeunes de 14 et 18 ans, dont on ne peut dévoiler l’identité, sont accusés de meurtre prémédité.

M. Wager est le père d’un des meilleurs amis de Devan Bracci-Selvey. Ils auraient dû me poignarder moi, dit-il, pas le garçon de 14 ans. Malheureusement, ce n’est pas comme ça que ça fonctionne. Et je vais devoir continuer à vivre avec ça.

La police de Hamilton donne peu de détails à propos de l’enquête. Elle a toutefois reconnu qu’un événement déclencheur avait eu lieu avant le meurtre. La version des événements des autorités et celle des proches de Devan ne concordent pas toujours.

Shari-Ann Bracci-Selvey déplore le fait que personne n'ait pu aider son fils, quand il était victime de harcèlement. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Devan Bracci-Selvey, Brody Wagar et Mikey Mcentee étaient inséparables.

La mère du garçon, Shari-Ann Bracci-Selvey, a raconté peu après le meurtre que son fils était victime d’intimidation.

Dès le lendemain de la rentrée, lui et ses amis auraient été attaqués par un groupe de jeunes qui ont ensuite tenté de voler leurs vélos.

Devan se serait sacrifié et aurait permis à ses amis de prendre la fuite avec leurs bicyclettes. Lui et ses amis auraient ensuite été harcelés.

Selon Shawn Wager, lui et les mères des deux autres garçons ont informé le personnel de l’École secondaire Sir Winston Churchill de la situation à plusieurs reprises. Le directeur leur a assuré qu’il parlerait aux élèves en cause, mais cela n’a pas réglé le problème.

Une réaction en chaîne

Le jour du meurtre, les parents, alertés par leurs fils, se sont précipités à l’école. Un élève qui avait été suspendu par l’école se trouvait pourtant dans les parages [l’élève en question ne fait pas partie des jeunes accusés du meurtre de Devan Bracci-Selvey NDLR].

Shawn Wager raconte que les parents ont rencontré la direction et qu’ils avaient l’intention de ramener leurs enfants à la maison.

Shawn Wager pense que les autorités n’ont pas pris le problème d’intimidation au sérieux. Photo : CBC/Christopher Langenzarde

M. Wager était sur le point de partir quand Devan Bracci-Selvey lui a dit que ceux qui avaient volé son vélo étaient assis avec d’autres jeunes sur les marches de l’aréna, de l’autre côté de la rue.

L’homme s’est dirigé vers le groupe, son fils Brody et Devan derrière lui.

Il voulait résoudre le conflit et mettre fin au harcèlement. J’y suis allé avec l’objectif de régler le problème, dit-il, pour mettre fin à la crise et au ressentiment. C’était mon intention. Ça n’a pas fonctionné.

Les jeunes ont crié et l’ont averti de ne pas s’approcher. Avant qu’il ait le temps de se rendre compte de ce qui se passait, un jeune l’a aspergé de poivre de cayenne. Shawn Wager a essayé d’attraper celui qui tenait la bombe aérosol. La situation a dégénéré.

Il s’est précipité dans l’école, pour se rincer les yeux et le visage. Quand il est ressorti, Devan Bracci-Selvey était mort.

Deux jeunes sont accusés du meurtre de Devan Bracci-Selvey. Photo : CBC

Les failles du système

Shawn Wager a repassé les événements dans sa tête encore et encore. Il se demande s’il a pu être l’élément déclencheur du drame et il s’inquiète pour son fils Brody et son ami Mikey.

Tout comme Shari-Ann Bracci-Selvey, il est très critique envers l’école et la police. Je pense que personne ne prenait l’affaire au sérieux, soutient-il. Quand il s’agit d’intervenir dans une affaire d’intimidation, le système ne fonctionne pas bien.

La police et le Conseil scolaire du district de Hamilton-Wentworth ont tous deux confirmé qu’ils avaient été informés du fait que Devan était victime d’intimidation.

Des centaines de personnes ont assisté à un rassemblement à la mémoire de Devan Bracci-Selvey, devant son école, le 12 octobre. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Interviewé par CBC peu de temps après le meurtre, le directeur de l’éducation du conseil, Manny Figueiredo, avait déclaré qu’il ne croyait pas que le système ait échoué même s’il était trop tôt pour l’affirmer hors de tout doute.

Il n’avait toutefois pas été plus précis, en raison de l’enquête policière en cours et l’enquête interne du conseil sur les événements.

Le Conseil scolaire du district de Hamilton-Wentworth s’est aussi engagé à revoir ses pratiques sur la prévention de l’intimidation, une fois l’enquête policière terminée.

D’après les informations de Dan Taekema de CBC