Un petit match de séries et c'est déjà fini pour le Fury d'Ottawa

L’attaquant Mour Samb a été le seul joueur à manquer sa chance en tirs de barrage. Le ballon a frappé la barre horizontale, pour permettre au Battery de l’emporter 5-4.

C’est frustrant. Vraiment. On a tout donné dans le terrain, tous les joueurs sans exception. En arrivant aux tirs au but, la chance joue pour beaucoup. Aujourd’hui, la chance n’était pas avec moi , a mentionné le Sénégalais après la rencontre.

Le Fury a payé cher son lent début de match. L’équipe semblait ailleurs durant les 30 premières minutes de jeu de cette rencontre importante. Ottawa a commencé à reprendre ses sens après le but du Battery à la 27e minute.

Nous étions confus au début. Le ballon était souvent dans les airs et c’était à leur avantage. Nous avons commencé à mieux jouer par la suite et nous avons dominé la rencontre. C’est un peu l’histoire de notre saison , a souligné l’entraîneur Nikola Popovic.

Le match de mercredi opposait le Fury d'Ottawa au Battery de Charleston. Photo : Steve Kingsman

Le Fury a effectivement terminé la rencontre avec l’avantage au chapitre de toutes les statistiques offensives. Ottawa a notamment tiré 17 fois contre 8 et a eu la possession du ballon plus de 62% du temps. Mais, les attaquants n’ont pas réussi à trouver le fond du filet au moment opportun.

Mour Samb, seul marqueur de l’équipe, a manqué une chance en or, dans la dernière minute du match, dans la boîte de réparation.

On a compris trop tard comment il fallait jouer. On les a trop suivis dans ce qu’ils voulaient faire. Une fois qu’on a su comment poser la balle, on leur a fait mal. Nous aurions dû jouer tout le match de cette façon , a analysé le numéro 11,.

Devenu père samedi dernier, Samb a célébré son but durant le match une sucette de bébé à la bouche, clin d’œil à sa jeune fille.

Mour Samb du Fury d'Ottawa avait une suce pour enfant afin de rendre hommage à son petit garçon, né samedi. Photo : Steve Kingsman

Le Fury sera maintenant une équipe de séries. La reconstruction est complétée et la formation va toujours se battre pour se qualifier et connaître du succès. Nikola Popovic, entraîneur-chef du Fury

Malgré la déception qui accompagne cette élimination rapide, l’entraîneur a tenu à saluer le travail de son organisation cette saison. Je suis vraiment fier des joueurs et de tous les employés qui ont travaillé très fort cette année. La saison a été fantastique pour le Fury , a dit Popovic.

Un peu moins de 2500 spectateurs ont assisté à la défaite du Fury dans ses premières séries de la USL.