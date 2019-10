Des maires de la Matanie veulent revoir le poids de la ville centre

Le maire de Saint-Ulric a proposé que chaque municipalité se dote d’une résolution pour qu’un changement du mode de votation soit discuté au sein de la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

Cette procédure, fixée par un décret ainsi que par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, détermine quel sera le nombre de votes accordé à une municipalité.

M. Lagacé est bien conscient que cette démarche pourrait prendre plusieurs années. Mais il faut commencer par en discuter. Si on ne commence pas, on ne l’aura jamais.

L'actuelle répartition des droits de vote fait en sorte qu’en Matanie, les maires des 11 villages détiennent chacun un vote et la Ville de Matane en a neuf.

La Ville de Matane n’a besoin que de l’appui d’un seul autre maire pour orienter une décision. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il n’y a pas juste ici, dans le coin de la Matanie qu’on est de même. Partout, où il y a une MRC avec une ville dont la population est plus grosse que la population alentour des petits villages , commente Pierre Lagacé, maire de Saint-Ulric.

Les problèmes surviennent lorsque les orientations de la ville entrent en conflit avec celles des plus petites localités. On marche sur des œufs tout le temps, ce n’est pas juste, ce n’est pas équitable, estime le maire de Saint-Ulric, la ville essaie de se développer, nous aussi, on veut se développer alentour. Les fleurs, on veut qu’elles poussent partout.

L'enjeu de la préfecture

Le mandat de Denis Santerre se termine en novembre. Le préfet souhaiterait poursuivre le travail. Toutefois, le maire de Matane pourrait lever la main.

Interrogé plus tôt cet automne sur ses intentions, le maire de Matane, Jérôme Landry, n’a pas voulu infirmer ni confirmer s’il allait briguer la préfecture.

Cette possibilité viendrait déséquilibrer encore plus le conseil des maires, croit le maire de Saint-Ulric. Si M. Landry se présente comme préfet, fait valoir Pierre Lagacé, son adjoint qui va être assis à sa place va avoir neuf votes et lui comme préfet va avoir un vote, ça fait déjà 10 votes. Où est-ce que vous voulez qu’on aille avec ça.

Le maire de Saint-Ulric, Pierre Lagacé Photo : Radio-Canada

Le maire de Matane Jérôme Landry était absent, mercredi, lors de la séance du conseil des maires.