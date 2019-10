Procès d'Abdulahi Sharif : la Couronne présente ses arguments finaux

La Couronne a présenté ses arguments finaux au procès d'Abdulahi Sharif mercredi à Edmonton. Elle a tenté de convaincre une dernière fois le jury de la culpabilité du réfugié d’origine somalienne, accusé d'avoir poignardé un policier et d'avoir happé quatre piétons à bord d'un fourgon au centre-ville de la capitale albertaine en 2017.

Cette attaque commence avec un homme qui s’est préparé, le 30 septembre 2017, à prendre des mesures extraordinaires afin de causer le plus de chaos, de destruction et de morts possible , a affirmé d’emblé la procureure de la Couronne Shelley Bykewich.

Pendant près de trois heures, la Couronne a tenté de convaincre le jury qu’Abdulahi Sharif avait planifié son attaque et avait l'intention de tuer le plus de gens possible cette nuit-là.

Pour ce faire, la procureure Shelley Bykewich a fait le récit méthodique des événements du 30 septembre 2017.

Elle a d’abord rappelé le témoignage de Tamara Gorman, l’employée de la compagnie U-Haul qui aurait servi Abdulahi Sharif lors de la location du camion.

Il cherchait quelque chose de gros. Il a demandé un camion de six à huit mètres de long [...] Il voulait le camion le plus gros possible , a raconté la procureure de la couronne.

Déterminé à tuer un policier

L'agent Mike Chernyk portait une veste fluorescente au moment où il a été attaqué par un homme armé d'un couteau. Photo : Service de police d'Edmonton / élément de preuve

La Couronne a ensuite raconté de manière détaillée l’attaque envers le policier Mike Chernyk et soutenu que ce dernier avait été pris pour cible précisément parce qu’il est policier.

L’accusé était déterminé à tuer un officier de police. Shelley Bykewich, procureure de la Couronne

La seule raison pour laquelle il a foncé sur la barricade en accélérant était pour le blesser sérieusement ou le tuer , a ajouté la procureure.

Selon la Couronne, la vie de l’officier Mike Chernyk a probablement été sauvée par la veste pare-balle qu'il portait lorsqu’il a été poignardé.

La procureure a d'ailleurs soutenu que l’accusé avait changé de tactique et commencé à poignarder le policier à la tête afin de lui infliger le plus de blessures possible, avant de prendre la fuite à pieds.

Un plan en deux étapes

Abdulahi Sharif est accusé, entre autres, d'avoir frappé quatre piétons à l'aide d'un fourgon le 30 septembre 2017. Photo : Radio-Canada

La Couronne a ensuite soutenu qu’Abdulahi Sharif était retourné vers le centre-ville d’Edmonton à bord de son camion de location U-Haul afin de mettre la deuxième partie de son plan à exécution: appâter la police et provoquer un feu de destruction .

Pour la Couronne, il ne fait aucun doute que l’accusé a provoqué une dangereuse chasse à l’homme dans le centre-ville d’Edmonton et qu’il a délibérément heurté quatre piétons.

Selon la procureure, l’objectif de l’accusé en pénétrant dans le centre-ville par un samedi soir achalandé était de causer le plus de souffrances possible.

Les intentions de l’accusé de causer le plus de chaos et de fatalités possible se reflètent à travers ses actions .

La Couronne a finalement conclu en précisant que bien l’attaque et la chasse à l’homme qui a suivi se soient terminées de manière pacifique, sans coups de feu et sans morts , les intentions de l’accusé étaient bel et bien de tuer.

Il n’a pas réussi à tuer qui que ce soit, mais cela ne diminue en rien son intention de tuer , a-t-elle affirmé avant de demander au jury de reconnaître Abdulahi Sharif coupable de tous les chefs d’accusation qui pèsent contre lui.

Conclusion de l’ami de la Cour

Abdulahi Sharif a choisi de se représenter lui-même devant la Cour du Banc de la Reine durant le procès qui dure depuis trois semaines.

Il n’a contre-interrogé aucun des témoins.

La Cour a cependant nommé un amicus curiae (ami de la cour), soit un avocat qui assiste au procès pour s’assurer que les procédures judiciaires et les droits de M. Sharif soient respectés.

Mon rôle est de donner une autre perspective à certaines preuves , a déclaré l’avocat Greg Lazin.

Il est cependant très important de noter que je ne suis pas l’avocat de M. Sharif. Je ne lui ai même jamais parlé , a-t-il ajouté.

L’avocat a attiré l’attention des jurés sur les actions de l’accusé durant la poursuite policière, en demandant au jury de s’interroger sur les intentions réelles de M. Sharif, à savoir si son objectif était réellement de tuer des piétons ou tout simplement d’échapper à la police.

Il a également rappelé au jury que certains témoins avaient suggéré que le camion de M. Sharif avait semblé hors de contrôle à quelques reprises.

L’avocat a finalement informé les jurés que pour reconnaître une personne coupable de tentative de meurtre, il doit être démontré que cette dernière avait l’intention spécifique de tuer.

L’imprudence, l’intention de blesser, même de manière grave, n’est pas assez , a dit l’avocat.

Le juge de la Cour du Banc de la Reine donnera ses directives au jury jeudi matin, avant leurs délibérations.

Abdulahi Sharif est resté muet et impassible tout au long de l'audience.

Il avait plaidé non coupable aux 11 chefs d'accusation qui pèsent contre lui lors de l'ouverture de son procès, le 2 octobre 2019.