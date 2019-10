Marmen innove pour affronter la pénurie de main-d’œuvre

Les activités de Marmen nécessitent le travail de nombreux soudeurs, mais l’entreprise avait de la difficulté à trouver le personnel nécessaire pour répondre à ses besoins immédiats.

On avait besoin de soudeurs rapidement. C'est ce qui nous a amenés à réfléchir, à innover et à trouver des solutions pour former des opérateurs rapidement.

Mélanie Cummings, conseillère principale en ressources humaines chez Marmen Énergie.