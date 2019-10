Des jeunes issus du système de protection de la jeunesse à l’Assemblée législative

Ils sont nos parents, a lancé Dylan Cohen, l’un des organisateurs de ces rencontres et membre du groupe Fostering Change. Nous avons besoin de changement, et il viendra d’eux.

Il était accompagné d’une trentaine d’autres jeunes sur les marches du bâtiment de l’Assemblée législative, en milieu d’après-midi. Plusieurs tenaient des pancartes avec la photo du visage de certains membres du gouvernement de la Colombie-Britannique, qu’ils appellent leurs parents puisqu'ils ont grandi sous la tutelle de l'État.

Les jeunes tenaient dans leurs mains des pancartes représentant des membres du gouvernement de la province, dont Melanie Mark et John Horgan. Photo : Radio-Canada

Ce regroupement réclame du gouvernement un meilleur soutien pour les jeunes dans leur situation une fois qu’ils atteignent la majorité. À partir de 19 ans, ils doivent normalement quitter leur famille d’accueil, et ils perdent l’accès à certains services, dont l'accès à un travailleur social.

Taux de mortalité élevé

Selon une étude du Bureau du coroner publiée en mai 2018, les jeunes dans cette situation avaient, pour la période allant de 2011 à 2016, un taux de mortalité 5 fois plus élevé que les autres jeunes adultes.

C’est un moment très difficile : la perte du foyer d’accueil coïncide avec la fin du secondaire, affirme Anita Shen, membre de Fostering Change. On n’a plus le même soutien, et on doit postuler pour en obtenir du nouveau.

La perte du foyer d'accueil est parfois très difficile, explique Anita Shen, qui a elle-même grandi dans une famille d'accueil et fait partie du groupe Fostering Change. Photo : Radio-Canada

Un programme provincial d'accord avec les jeunes adultes , qui s’adresse à ceux et celles qui ont entre 19 et 26 ans, a été bonifié par le gouvernement Horgan. Il permet notamment de financer une partie du coût de la vie de personnes issues du système de protection de la jeunesse qui sont aux études ou dans un centre de réadaptation.

Mais il laisse de côté les plus vulnérables, selon les membres de Fostering Change, en raison de critères trop stricts. Il faut par exemple, dans le cas d’un étudiant, qu’il étudie presque à temps plein pour en bénéficier, ce qui est parfois hors de portée pour un jeune sans revenu fixe et sans soutien familial.

1250$ par mois

Le montant maximal pouvant être reçu par le jeune est de 1250 $ par mois – une hausse de 250 $ en 2018 –, ce qui n’est pas adapté, à leurs yeux, au coût de la vie dans la province.

Nous avons vu des changements graduels, mais même le gouvernement admet que ce n’est pas assez , soutient Dylan Cohen.

Selon le comité des finances publiques de l’Assemblée législative, 30 % seulement des jeunes de 19 à 26 ans qui ont quitté leur foyer d’accueil profitent du programme.

Dans leur rapport annuel sur les consultations prébudgétaires, publié en août, les députés membres de ce comité décrivent le soutien à ces jeunes comme une question-clé qui devrait être considérée dans le prochain budget provincial, en 2020.