Comment la Suède permet à la presse écrite de se maintenir à flot

Au moment où la presse écrite traverse une crise au Québec et au Canada, forçant les gouvernements provinciaux et fédéral à trouver d’urgence des moyens de la sortir de l’impasse, d’autres pays dans le monde ont déjà mis en œuvre des mesures pour lui porter secours. Et la Suède est championne à cet égard.

Depuis 1971, la presse écrite suédoise est subventionnée. Au départ, il s’agissait des subventions liées aux publications papier, mais depuis quelques années, même la presse électronique ou les versions numériques de divers journaux peuvent compter sur l’aide de l’État.

Pas étonnant, donc, que dans ce pays de 10 millions d’habitants, on compte aujourd’hui plus de 150 quotidiens, soit 15 par tranche d’un million d’habitants. C’est cinq fois plus que la moyenne européenne et six fois plus qu’au Canada.

Et il s’agit dans tous les cas de publications qui appartiennent à des groupes privés, dont la plupart font des profits.

Si vous avez une voiture, il vous faut une route, des infrastructures pour la conduire , dit Mats Svegfors, ancien rédacteur en chef d’un des principaux quotidiens de Stockholm, Svenska Dagbladet, et ex-PDG de la radio publique suédoise.

La radio, la télévision publique et les journaux, ce sont des infrastructures absolument nécessaires à la démocratie. Mats Svegfors, ancien rédacteur en chef du Svenska Dagbladet

Mats Svegfors est un membre influent du principal parti conservateur suédois. C’est dire à quel point les subventions à la presse font aujourd’hui l’unanimité dans ce pays scandinave.

Mais il n’en a pas toujours été ainsi. D’autant plus que ce ne sont pas tous les journaux qui profitent des deniers de l’État.

Traditionnellement, c’était le second quotidien sur un marché donné qui recevait la subvention. En général, il était d’une autre obédience politique que le journal le plus vendu. Le but était d’encourager la diversité politique.

C’est ainsi qu’à Stockholm le principal quotidien, Dagens Nyheter – qui imprime 300 000 exemplaires par jour et compte 170 000 abonnés numériques – n’a jamais reçu un cent d’argent public. Pourtant, il va très bien. Il emploie 200 journalistes, compte 10 bureaux à l’étranger et est en train de lancer une édition à Göteborg, la seconde ville du pays.

En Suède, on compte plus de 150 quotidiens, soit six fois plus qu'au Canada. Photo : Radio-Canada / Frédéric Tremblay

Jusqu’à il y a 10 ans, il y avait pas mal de critiques de la part des journaux comme le nôtre, qui ne bénéficiaient pas de l’aide de l’État , explique Martin Jönsson, éditeur responsable du développement à Dagens Nyheter.

Après tout, les journaux subventionnés reçoivent de l’argent pour faire exactement la même chose que nous, ajoute-t-il. Mais les choses ont changé avec l’arrivée des géants du web, comme Google ou Facebook. Aujourd’hui, nos concurrents, ce sont eux et non pas les journaux subventionnés.

Jönsson va jusqu’à dire que la concurrence entre les journaux est ce qui permet de garantir une bonne qualité de l’information au pays. Avant, on parlait de l’injustice du système des subventions. Aujourd’hui, nous défendons tous ensemble une information de qualité contre les géants du web qui diffusent souvent n’importe quoi, dit-il. La concurrence est salutaire.

Une aide annuelle d'environ 100 millions de dollars canadiens

L’aide gouvernementale à la presse suédoise représente beaucoup d'argent. En 2019, l'État suédois distribuera l'équivalent de 92 millions de dollars canadiens aux journaux suédois. C’est une augmentation de près de 50 % par rapport à l’an dernier.

Cela s'explique par des changements aux critères qui ont amené plus de médias, y compris la presse électronique, à se qualifier. Par exemple, Svenska Dagbladet, le deuxième quotidien de la capitale Stockholm, qui compte 200 000 abonnés, a reçu l’équivalent de six millions de dollars canadiens cette année.

Près de la moitié des journaux suédois reçoivent aujourd’hui des subventions de l’État.

Södertalje, une ville industrielle de 75 000 habitants, qui se distingue par une importante population immigrante et une forte croissance démographique, a beau n’être qu’à 30 kilomètres de Stockholm, elle a son propre quotidien local.

Landstiningen Södertalje, qui emploie une vingtaine de journalistes, reçoit l’aide de l’État depuis quatre ans. Cette année, elle s’élève les deux millions de dollars canadiens.

Nous aurions du mal à survivre, si on n’avait pas cet argent. Nous serions certainement obligés de réduire nos effectifs et nous ne pourrions pas rester dans ce local qui est si bien situé, mais cher. Ida Ferm, rédactrice en chef du quotidien Landstiningen Södertalje

La rédactrice en chef admet que sa ville est presque en banlieue de Stockholm et que les journaux nationaux y sont disponibles, mais elle ajoute du même souffle qu'ils ne traitent pas des entreprises et des politiciens locaux ni des habitants qui subissent des mauvais traitements, par exemple. Ils n’interpellent pas les autorités là-dessus .

Le système de subventions, bien rodé depuis presque 50 ans, ne met pas la presse suédoise à l’abri des difficultés et surtout n’a pas empêché la concentration de la presse, qui se trouve aujourd’hui entre les mains de quelques grands groupes, dont certains étrangers. Mais elle permet certainement aux Suédois de demeurer parmi les plus grands consommateurs de journaux au monde.

Aujourd’hui, 55 % des habitants sont abonnés à au moins un quotidien matinal. C’est 19 % de moins qu’il y a 10 ans, mais c’est tout de même parmi les meilleurs scores au monde. Et la Suède se classe au deuxième rang en matière de liberté de la presse, tout de suite après la Norvège.

Pendant ce temps, au Québec...

Au Québec, le Groupe Capitales Médias (GCM), qui possède 6 des 10 quotidiens papier publiés dans la province (12, si on inclut les quotidiens montréalais Métro et 24 Heures), a dû recevoir en août une aide ponctuelle d’urgence de 5 millions de dollars de la part du gouvernement Legault après avoir été forcé de se mettre sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité en août.

Le syndic au dossier, PricewaterhouseCoopers (PwC), analyse actuellement les différentes propositions et devrait présenter au plus tard le 6 novembre prochain à la Cour supérieure du Québec, l'offre jugée la plus avantageuse.

Mercredi soir, les employés et cadres des six quotidiens de GCM ont voté pour le dépôt d'une offre d'achat axée sur le modèle coopératif. Cette étape permet aux employés des six quotidiens de franchir un pas de plus en vue du dépôt d'une offre formelle. Le comité avait transmis sa lettre d'intention au syndicat PwC la semaine dernière.

Au début d'octobre, Québec a annoncé qu'il injectera près de 50 millions de dollars par année pour aider les médias écrits et numériques.