Les Wanderers d'Halifax terminent derniers de la ligue canadienne

La première saison de soccer des Wanderers d'Halifax est terminée et la formation se retrouve au dernier rang de la Première ligue canadienne.

Mais les joueurs, les entraîneurs et les partisans de l'équipe ne voient pas cette saison comme un échec total.

À leur dernier match de la saison, contre le York9 de Toronto, l'équipe d'Halifax a remporté son tout premier match sur la route. Une victoire douce et amère, étant donné que la formation a terminé sa saison en toute dernière place dans sa ligue.

André Bona des Wanderers d'Halifax et Diyaeddine Abzi du York9. Photo : @HFXWanderersFC / Twitter

Les Wanderers d'Halifax ont terminé cette saison avec 3 victoires, 7 matchs nuls et 8 défaites.

On est forcément un peu déçu parce que finir à la dernière place en deuxième partie de saison, c'est vraiment pas refléter le niveau et le potentiel de l'équipe , dit le défenseur André Bona.

Jusqu'à la moitié de la saison, le potentiel de l'équipe en inquiétait plusieurs. Les Wanderers s'étaient même rendus au troisième tour du Championnat canadien, en juillet dernier.

Mais le tout s'est corsé pour l'équipe en deuxième moitié de saison, alors qu'elle ne réussissait plus à grimper dans le classement de la ligue.

Le joueur de soccer André Bona des Halifax Wanderers Photo : Radio-Canada

On peut dire quand même qu'on a réussi en deuxième partie de saison à trouver quand même une solidité, un bloc assez difficile pour les adversaires à déjouer , rapporte M. Bona. On a sur les dix derniers matchs, je crois, juste une seule défaite. Malheureusement ce qui nous coûte d'être à la dernière place, ce sont plutôt les matchs nuls.

On parle ici de 7 matchs nuls lors des neuf dernières parties.

Si on peut transformer un ou deux de ces matchs nuls en victoires, on pourrait être en haut du classement , rêve alors le gardien de but, Christian Oxner.

Peut-être en recrutant de nouveaux joueurs qui peuvent nous aider à l'offensive et à la défense, c'est ce qu'il faut pour mieux performer.

L’entraîneur-chef Stephen Hart croit que l'équipe ne peut que s'améliorer pour la saison prochaine et que les partisans des Wanderers seront toujours de la partie lorsqu'elle reviendra sur le terrain l'an prochain.