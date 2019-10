L'an 1 des Wanderers d'Halifax : une réussite, malgré une dure fin de saison

Les joueurs, l'entraîneur et les partisans des Wanderers d’Halifax dressent un bilan positif de la saison inaugurale de l’équipe de la nouvelle Première Ligue canadienne (CPL) de soccer, malgré des victoires plus rares en fin de calendrier.

Le nouveau club professionnel d’Halifax a été instantanément adopté dans la capitale de la Nouvelle-Écosse, où le bleu océanique et le logo octogonal de l’équipe sont devenus omniprésents au cours de l’été.

En 14 compétitions de la CPL à Halifax, les Wanderers ont attiré 84 860 spectateurs au Wanderers Ground, leur stade extérieur de 6200 places au centre-ville. C’est le second plus haut total de la ligue, après le Forge FC d’Hamilton, dont le stade a une plus grande capacité.

En moyenne, ce sont 6061 personnes par match qui ont rempli les gradins du Wanderers Ground, encore une fois le second plus haut total du circuit. À travers les nombreuses salles combles, le club n’a jamais réuni moins de 5300 personnes.

Célébration d'un but des HFX Wanderers lors du match du Championnat canadien contre Ottawa le 10 juillet à Halifax. Photo : Radio-Canada

La première saison de soccer des Wanderers d'Halifax vient de se terminer et le club a terminé au dernier rang de la deuxième moitié de saison de la Première Ligue canadienne.

À leur dernier match de la saison, contre le York9 à Toronto, l'équipe d'Halifax a remporté son tout premier match de l'année sur la route, 2-0. Une victoire douce-amère, étant donné que la formation a terminé la deuxième moitié de saison en toute dernière place.

La Première Ligue canadienne sépare son année en deux : la saison du printemps, et la saison d'automne. Après avoir récolté 11 points en 10 matchs pour une honorable 4e place au classement, en milieu de peloton, durant la première partie du championnat, les Wanderers ont bouclé leur saison d'automne avec 3 victoires, 7 défaites et 8 matchs nuls.

On est forcément un peu déçu parce que finir à la dernière place en deuxième partie de saison, c'est vraiment pas refléter le niveau et le potentiel de l'équipe , dit le défenseur André Bona.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le joueur de soccer André Bona des Halifax Wanderers Photo : Radio-Canada

Jusqu'à la moitié du calendrier, les choses allaient plutôt bien. Les Wanderers avaient même atteint le troisième tour du Championnat canadien, en juillet.

Mais le tout s'est corsé pour l'équipe en deuxième moitié de saison, alors qu'elle ne réussissait plus à grimper dans le classement de la ligue.

On peut dire quand même qu'on a réussi en deuxième partie de saison à trouver quand même une solidité, un bloc assez difficile pour les adversaires à déjouer , rapporte André Bona. On a sur les dix derniers matchs, je crois, juste une seule défaite. Malheureusement ce qui nous coûte d'être à la dernière place, ce sont plutôt les matchs nuls.

On parle ici de 7 matchs nuls lors des 9 dernières parties, dont 6 verdicts nuls consécutifs à domicile.

Un match des Wanderers à Halifax contre le Cavalry FC. Photo : Radio-Canada

Si on peut transformer un ou deux de ces matchs nuls en victoires, on pourrait être en haut du classement , rêve alors Christian Oxner, le gardien natif d'Halifax qui a défendu le filet pour la majorité des matchs en deuxième moitié d'année.

L’entraîneur-chef Stephen Hart croit que l'équipe ne peut que s'améliorer pour la saison prochaine, et que les partisans des Wanderers seront toujours de la partie lorsqu'elle reviendra sur le terrain l'an prochain.