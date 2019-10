L’affaire SNC-Lavalin pourrait revenir hanter les libéraux minoritaires

Par le biais des comités des Communes, les fantômes de SNC-Lavalin et de l’ancienne ministre de la Justice et procureure générale Jody Wilson-Raybould pourraient revenir hanter Justin Trudeau et son nouveau gouvernement minoritaire.

Dans une allocution en direct sur Facebook, Andrew Scheer a affirmé que Justin Trudeau a perdu l’autorité morale de gouverner et que son parti continuera les enquêtes en comité sur la corruption libérale .

Le Parti conservateur a tenté pendant des mois en comité d’enquêter sur ce qu’il a qualifié d’ ingérence de Justin Trudeau dans le scandale de corruption de SNC-Lavalin, et sur ses manœuvres troublantes pour influencer l’ex-ministre Wilson-Raybould, afin de permettre à SNC-Lavalin d’obtenir un accord de réparation et d’éviter un procès criminel.

Leurs efforts avaient été bloqués parce que les libéraux majoritaires avaient abruptement mis fin aux audiences du comité de la Justice.

Or, dans le nouveau Parlement minoritaire, ce sont les partis d’opposition qui auront vraisemblablement l’avantage numérique au sein de la plupart des comités, ce qui leur donnerait plus de marge de manœuvre pour enquêter et pour assigner des témoins à comparaître.

Témoignage du commissaire à l’éthique

Andrew Scheer s'est adressé aux Canadiens en direct sur Facebook au surlendemain de l'élection. Photo : Parti conservateur du Canada/Facebook

Les conservateurs voudraient faire témoigner le commissaire à l’éthique et aux conflits d’intérêts, Mario Dion. En août, les partis d’opposition s’étaient entendus pour qu’il comparaisse en comité. Mais les libéraux avaient usé de leurs muscles majoritaires afin de rejeter la motion et de mettre fin brusquement aux audiences.

Justin Trudeau a des comptes à rendre sur de multiples scandales, et SNC-Lavalin est un des plus gros que son gouvernement ait connus. Simon Jefferies, porte-parole du chef conservateur Andrew Scheer

Le Bloc priorise les emplois

De son côté, le Bloc québécois (BQ) ne serait pas contre l’idée de reprendre l’enquête sur SNC-Lavalin. L’été dernier, le BQ ne s’était pas opposé à la prolongation des audiences demandée par les conservateurs et les néo-démocrates.

Nous verrons ce qui sera proposé quand le comité sera formé, écrit la porte-parole Carolane Landry; notre priorité est de sauver les emplois du Québec .

En campagne, le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, a dit être en faveur d’un accord de réparation pour la firme d’ingénierie québécoise, dans le but de lui éviter un procès criminel.

Volte-face du NPD?

De son côté, le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, a continué pendant la campagne électorale de réclamer la tenue d’une enquête publique. Et avant l’élection, le NPD s’était prononcé en faveur de la prolongation des audiences, notamment pour faire témoigner à nouveau Jody Wilson-Raybould.

Mais interrogé à ce sujet au lendemain du scrutin, le député québécois Alexandre Boulerice semblait moins favorable à l’idée de retaper sur ce clou.

On est pas nécessairement contre le principe, mais ce n’est pas la priorité des néo-démocrates. Alexandre Boulerice

Le NPD, selon lui, préfère miser sur la lutte contre les changements climatiques, la crise du logement et faire baisser les factures des téléphones cellulaires .

Il est trop tôt pour savoir de quelle façon le nouveau caucus voudra aller de l’avant dans les comités , indique une porte-parole du parti, Mélanie Richer. Mais le NPD n’exclut pas la possibilité de revenir sur le dossier.