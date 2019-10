La CSPO accorde pour plus de 85 M$ pour la construction de trois nouvelles écoles

La Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais a accordé pour plus de 85 millions de dollars pour la construction de trois nouvelles écoles : l'école primaire 036 et les écoles secondaires 040 et 041.

Les soumissions ont été acceptées par le conseil des commissaires réuni mercredi soir, même si le ministère québécois de l'Éducation n'a pas encore donné son feu vert à la hausse des montants demandés.

Les contrats avec les entrepreneurs seront conditionnels au financement de Québec.

Le président de la CSPOCommission scolaire des Portages-de-l'Outaouais , Mario Crevier, souhaite construire les écoles au plus vite.

Nous on veut que ça bouge. Québec sait déjà que ça presse. Mais nous on a fait ça pour sauver du temps. Ça met une pression sur Québec, oui. Ce n'est pas le but de ça. Le but, c'est qu'on ait vraiment qu'on puisse aller de l'avant aussitôt qu'on a la réponse de Québec , a expliqué M. Crevier.

La commissaire du secteur du Plateau, Nathalie Villeneuve, espère recevoir une réponse du gouvernement provincial d'ici la semaine prochaine. Le bureau du ministre de l'Éducation Jean-François Roberge a précisé qu'il a reçu la demande de la CSPOCommission scolaire des Portages-de-l'Outaouais il y a quelques jours seulement.

Nous avons reçu les documents décrivant la demande de la CSPO il y a quelques jours seulement. Ils sont en analyse prioritaire et le ministre rendra une décision sous peu , a fait savoir M. Roberge.

Lors de la réunion, Radio-Canada a appris que les montants supplémentaires demandés sont assez substantiels. La CSPOCommission scolaire des Portages-de-l'Outaouais demande par exemple 37 millions de dollars pour construire l'école secondaire 040, située dans le secteur du Plateau. Le montant précédemment estimé était de 21 millions de dollars.

Je ne suis pas dans le domaine de la construction, mais je m'aperçois depuis quelque temps que tout augmente , a constaté M. Crevier.

Ce sont des chiffres validés et justifiés que l'on a envoyés à Québec , a-t-il ajouté.

La commission scolaire a enregistré d'importants retards dans le dossier de l'école primaire 036.

Maintenant que la soumission pour sa construction a été votée, la CSPOCommission scolaire des Portages-de-l'Outaouais espère toujours que certains locaux seront prêts pour accueillir ses premiers élèves dès la rentrée 2020.

La date finale de livraison de l'école est pourtant fixée par l'entrepreneur à mars 2021.

Ça va être encore une gymnastique pour les parents. Vraiment en 2021, il faut que cette école-là voie le jour. Le plus tard, 2021 , a lancé Mme Villeneuve.

