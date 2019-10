Le Secrétariat aux Affaires acadiennes et francophones de l'Île-du-Prince-Édouard mène un important sondage au sein de la francophonie insulaire et du gouvernement provincial dans le but de mettre au point un plan concret pour la désignation de services en français, a appris Radio-Canada.

C'est la première fois qu'un tel sondage est mené depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur les services en français (LSF) dans la province, le 14 décembre 2013.

Le Secrétariat demande à son comité consultatif de la communauté acadienne et francophone de mettre à jour sa liste de priorités en matière de services en français. Il demande concurremment au gouvernement provincial d'évaluer sa capacité d'offrir ces services.

Ça va nous permettre, je pense, de développer un plan à moyen et long terme de mise en oeuvre de la LSF et de désignation de services en français , explique Aubrey Cormier, le directeur du Secrétariat aux Affaires acadiennes et francophones de l'Île-du-Prince-Édouard. Cette collecte de données [...] va nous permettre de mieux cibler et d'être plus stratégique dans la désignation de services.

Le directeur des Affaires acadiennes et francophones de l'Île-du-Prince-Édouard, Aubrey Cormier. Photo : Radio-Canada

Lorsqu'un service est désigné en vertu de la loi de 2013 (Nouvelle fenêtre) , le gouvernement provincial a l'obligation de l'offrir en français ou en anglais, au choix de la personne, et avec une qualité comparable dans les deux langues.

Neuf services publics sont désignés bilingues à l'Île-du-Prince-Édouard.

Le sondage que mène le Secrétariat aux Affaires acadiennes et francophones doit permettre au gouvernement insulaire de continuer à désigner les services qui sont les plus importants pour la communauté , selon Aubrey Cormier.

Cinq nouvelles désignations prévues

Cinq nouveaux services devraient d'ailleurs recevoir une désignation d'ici le 31 mars 2020, d'après nos informations. Il s'agit des services d'accueil, d'orientation, de soins dentaires et d'évaluation financière des résidents du foyer de soins de longue durée Summerset, de même que le service Contribuons à l'Î.-P.-É., qui gère le recrutement de candidats et le processus de nomination de plus de 70 organismes, conseils et commissions gouvernementaux.

La Société Saint-Thomas d'Aquin (SSTA) voit d'un bon œil la démarche entreprise par le Secrétariat aux Affaires acadiennes et francophones. L'organisme porte-parole de la francophonie insulaire souhaite que cette enquête sur les besoins et la capacité d'offrir des services en français débouche sur un plan d'action sur trois à cinq ans avec des objectifs précis.

La planification du gouvernement en matière de services en français se fait habituellement sur une base annuelle.

On comprend la logique de la loi, qui est d'aligner la capacité d'offrir les services avec les besoins prioritaires de la communauté. Mais une fois que les besoins ont été déterminés, il faut planifier en conséquence , affirme Isabelle Dasylva-Gill, la directrice générale de la SSTA. Même si on n'a pas la capacité [d'offrir un service] tout de suite, il faut savoir ce que le gouvernement va faire pour y arriver, sachant que le service a été identifié comme prioritaire par la communauté.

Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard a plus d'une fois prêté le flanc à la critique depuis l'entrée en vigueur de la LSF, notamment en raison de l'absence d'un plan précis pour la protection des services offerts dans la langue de la minorité.

Un plan concret recherché

Aucun service n'ayant été désigné en trois ans, la SSTA s'est plainte en 2016 d'un manque de volonté de l'ancien gouvernement libéral à l'égard de la communauté acadienne et francophone. Idem pour l'ancien agent aux plaintes pour les services en français, Jean-Paul Arsenault, qui a démissionné avant la fin de son mandat pour protester contre le peu de services désignés à l'époque.

L'ancien premier ministre Wade MacLauchlan, qui était également responsable des Affaires acadiennes et francophones, avait répondu aux critiques par la création en 2017 d'un groupe de travail élargi afin de discuter des désignations possibles en vertu de la LSF.

Six services ont reçu une désignation depuis la création de ce groupe de travail, qui intègre des représentants de la SSTA et de la fonction publique provinciale.

Isabelle Dasylva-Gill, directrice de la Société Saint-Thomas d’Aquin. Photo : Radio-Canada / CBC / Sarah MacMillan

Notre responsabilité en tant qu'organisme porte-parole, c'est d'assurer qu'il y a une reddition des comptes et un suivi par rapport à la loi , précise Isabelle Dasylva-Gill. L'étape qui est en cours est une bonne étape pour un gouvernement qui vient d'être élu et qui veut faire un état des lieux. Mais ce qu'on recherche vraiment, c'est un plan concret pour le développement des services sur le long terme.

Au Secrétariat aux Affaires acadiennes et francophones, on se montre optimiste pour la suite des choses.

Aubrey Cormier estime que le gouvernement progressiste-conservateur de Dennis King en poste depuis le printemps s'inscrit dans une ouverture d'esprit de mise en oeuvre de la loi . Le gestionnaire ajoute qu'il y a une évolution positive de la capacité d'offrir des services en français au sein de l'appareil provincial avec le nombre de nouveaux fonctionnaires qui sont diplômés des écoles de langue française ou des écoles d'immersion .

Le Secrétariat aux Affaires acadiennes et francophones de l'Île-du-Prince-Édouard se donne d'ici la fin de 2019 pour compléter son enquête.