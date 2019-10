Une infirmière praticienne congédiée sans raison valable à Edmundston

Annie Francoeur soigne des patients à sa clinique privée située à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. En mai dernier, l'infirmière praticienne raconte avoir été courtisée par le réseau de santé Vitalité, qui a affirmé avoir besoin d'infirmières dans ses hôpitaux.

Vitalité m'a contactée à savoir si j'aurais un intérêt à travailler dans la clinique du Haut-Madawaska pour remplir les besoins, à cause d'un départ d'un médecin , raconte Mme Francoeur.

Vitalité lui a retiré son offre d'emploi sans raison valable. Photo : Radio-Canada / Bernard Lebel

Intéressée par l'offre qu'on lui a faite, elle a tenté sa chance et a postulé pour le poste d'infirmière praticienne temporaire à cette clinique. À la fin juillet, on l'a contactée pour lui indiquer qu'elle obtenait le poste.

C'était vraiment une rencontre amicale puis tout allait bien et à la fin de la rencontre on a signé comme quoi oui, je commencerais en fonction au mois d'août , se souvient-elle.

Sa date d'embauche a finalement été repoussée au 3 septembre, mais le 28 août, Annie Francoeur a à nouveau été convoquée. Cette fois, on lui a remis une lettre l'avisant que ses services n'étaient plus requis.

J'étais bouché bée. Après ça humiliée, parce que je me [demandais] pour quelles raisons , raconte l'infirmière.

Dans un courriel, Vitalité indique que le dossier d'Annie Francoeur est à l'étude.

Le dossier mentionné se trouve à présent entre les mains des ressources humaines et étant donné la nature confidentielle de celui-ci, aucun commentaire supplémentaire ne sera émis par le réseau , peut-on lire dans le courriel.

Jean-Claude d'Amours, porte-parole libéral en matière de santé, comprend mal cette décision.

Les gens qui ont besoin actuellement dans le Haut-Madawaska de services de santé se font dire ''nous sommes désolés, mais finalement, on est plus intéressé d'avoir une infirmière praticienne pour vous servir dans cette région'' , dit-il. C'est certain que nous autres on a besoin de plus que de moins dans des services.

Dans un courriel, Vitalité indique que le dossier d'Annie Francoeur est à l'étude. Photo : Radio-Canada

Le maire adjoint de la communauté rurale du Haut-Madawaska, Carl Sawyer, dit pour sa part que les gens se plaignent déjà de la difficulté d'obtenir des soins à la clinique du Haut-Madawaska. Selon lui, la décision de retirer l'offre d'embauche d'une deuxième infirmière praticienne ne fait rien pour améliorer la situation.

Il y a des journées qu'il n'y a pas de docteur ici présent quand qu'ils veulent voir le docteur. Que les services sont remis parce qu'il manque une infirmière , indique Carl Sawyer.

Annie Francoeur dit que le réseau Vitalité lui a même payé quatre semaines de salaire. Le Syndicat des infirmiers et infirmières du Nouveau-Brunswick a déposé un grief alléguant que Vitalité a agi de mauvaise foi et de façon discriminatoire à son égard.

Avec les renseignements de Bernard Lebel