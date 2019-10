La saison des travaux tire à sa fin à Trois-Rivières

Depuis la fin de l'été, des travaux perturbent notamment la circulation sur la rue Laviolette, au centre-ville de Trois-Rivières. Quelques mètres plus loin, sur la rue Sainte-Geneviève, d'autres travaux forcent les automobilistes à faire un détour sur la rue Saint-François-Xavier.

Ces travaux ne sont pas menés par la Ville, mais par l'entreprise Bell média. Ils devaient durer cinq semaines, mais le chantier est en place depuis près de deux mois.

Un chantier de construction à l'angle des rues Sainte-Geneviève et Saint-François-Xavier oblige les automobilistes à faire un détour. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Nous ne sommes pas maîtres du chantier [...]. Mais il resterait peut-être deux semaines, c'est ce que j'ai comme information , note la directrice des communications à la Ville de Trois-Rivières, Cynthia Simard.

Bell média confirme que les travaux devraient prendre fin le 8 novembre.

Un autre chantier, celui-là situé à la sortie du boulevard des Estacades de l'autoroute 40, cause d'autres problèmes aux automobilistes. Durant les heures de pointe, la circulation refoule souvent jusqu’à l’autoroute. La fin des travaux doit avoir lieu au début du mois de novembre, comme prévu.

C'est sûr que des bouchons dans des travaux de ce type-là, à une sortie aussi achalandée, ça crée du mécontentement, concède Cynthia Simard. On le savait, on a pris la situation bien en main. On a mis la signalisation adéquate. Il ne faut pas lâcher. C'est un mal nécessaire. Le ministère [des Transports] nous demandait de faire ce type de travaux.

Après un printemps qui a passablement abîmé la chaussée, la Ville avait décidé en juin de consacrer une somme de 11 millions de dollars pour repaver les rues. Il ne reste qu'une poignée des quelque 40 chantiers de pavage qui ont vu le jour cet été.

Au total, la Ville estime qu'il ne reste qu’une dizaine de chantiers qui seront tous terminés au cours des prochaines semaines.