Projet de loi 40 : les commissions scolaires des régions veulent être entendues

Ce projet de loi modifierait la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire.

Daniel Camden a passé en revue la liste des personnes invitées à témoigner et dit constater qu'il s'agit principalement des grands centres.

Il n'y a aucune place dans cette commission parlementaire pour les régions. Ce projet de loi modifie 300 articles de loi, dont plusieurs auront des impacts majeurs pour les régions, qu'on ne soit pas entendues est inacceptable , lance-t-il.

La Commission scolaire de Rouyn-Noranda s'inquiète de voir certaines décisions centralisées à Québec pour les régions.