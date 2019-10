Le centre-ville de Magog pourrait rouvrir plus tôt que prévu

En entrevue à Écoutez l'Estrie mercredi, la mairesse Vicki-May Hamm a admis que la Ville était en avance sur l'échéancier .

Ça se passe très bien. C'est presque terminé. [...] On est en avance sur l'échéancier et on n'a pas de dépassements de coûts , se réjouit Mme Hamm.

Des travaux demeureront à faire au printemps, rappelle toutefois la mairesse de Magog.

Ça, c'était prévu: le retrait des poteaux, les retouches, l'installation du mobilier urbain et la plantation d'arbres, mais il n'y aura pas d'entraves majeures et on s'attend à ce qu'à la Saint-Jean-Baptiste, notre rue soit terminée , souligne-t-elle.

Vicki-May Hamm, présidente de la Fédération canadienne des municipalités. Photo : Soumise : Vicki-May Hamm

Malgré leur ampleur, les travaux auraient par ailleurs moins affecté les commerçants qu'estimé initialement, note Mme Hamm.

Dans l'ensemble, il y a eu un impact pour les commerçants, mais ils sont reconnaissants des efforts qu'on a faits et ils nous disent qu'il y a eu moins d'impact qu'ils pensaient pour la plupart. Il y a aussi beaucoup de fierté depuis qu'on a commencé à installer les nouveaux trottoirs , mentionne-t-elle.

Le projet total de revitalisation du centre-ville est évalué à 22,4 millions de dollars.