Accès à un médecin de famille : le Saguenay-Lac-Saint-Jean en tête

Selon des chiffres dévoilés mercredi par la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, 93 % des Saguenéens et des Jeannois peuvent voir un médecin au besoin. La moyenne provinciale est de 81 %.

Ces données ont été rendues publiques lors de l’assemblée générale de l’Association des médecins omnipraticiens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui avait lieu à Jonquière.

Selon le président de la Fédération, Louis Godin, cette tendance à la hausse s’explique par l'engagement des médecins qui pratiquent en région.

On a toujours senti ce désir des médecins de répondre aux besoins de la population, même si le défi était grand parce qu’il y a quatre ou cinq ans, on était à peine autour de 80 %. On a fait un bond important.

Louis Godin, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec