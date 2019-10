Une nouvelle appellation pour les produits de Saint-Camille

Six produits et services arborent désormais la nouvelle appellation qui vise à promouvoir les produits régionaux, mais surtout à raviver la fierté des villageois.

Notre objectif est de rendre les gens fiers des produits qui sont ici. On a des services, des trucs qu’on tient pour acquis et on oublie que c’est typiquement camillois , explique le maire de Saint-Camille, Philippe Pagé.

Le projet est né à Saint-Élie-de-Caxton, l’été dernier. Le conteur Fred Pellerin et deux concitoyennes ont réalisé qu’il y avait un grand nombre d'oeuvres d’art, de services et de produits de qualité créés dans leur coin de pays.

Puis, on a eu envie de le souligner, de le marquer pour s’attacher quelque chose comme un petit bout encore d'appartenance et de fierté là-dessus , explique l’artiste.

Le conteur Fred Pellerin et le maire de Saint-Camille, Philippe Pagé, en compagnie des six premiers producteurs désignés par l'appellation «Fabrication d’origine camilloise» Photo : Radio-Canada

Dans le village de la Mauricie, l’appellation est apposée à une dizaine de produits et services. Comme la création d’une appellation d’origine contrôlée était beaucoup trop complexe, les trois comparses ont plutôt choisi de se créer leur propre certification avec des critères d’admission précis, plus ou moins loufoques. Par exemple les produits transformés doivent être entièrement transformés et emballés dans les limites géographiques du village et le producteur doit assurer qu’il est intègre et présente un sens de l’humour aiguisé dans [s]es gestes quotidiens.

De nombreux bénéfices

À Saint-Élie-de-Caxton, tout juste quelques mois après la création de l’appellation, les répercussions sont nombreuses. Fred Pellerin souligne que les gens du village ont redécouvert des produits locaux qu’ils avaient oubliés, tandis que les visiteurs ont fait de belles découvertes.

Ça fait tellement partie du décor que tu t’en rends plus compte que ça t’appartient autant, que ça a une valeur autant. Fred Pellerin, cofondateur de l’appellation « Fabrication d’origine caxtonnienne »

Au-delà des avantages financiers pour les producteurs, l’appellation a entrainé une vague d’intérêt d’artisans du village mauricien, mettant en lumière leur travail parfois méconnu.

Le maire de Saint-Camille espère que la certification aura les mêmes impacts dans son village, que les citoyens encourageront les producteurs locaux et que ces derniers seront nombreux à se joindre au mouvement.

Les producteurs estriens qui ont déjà joint le mouvement sont emballés par le projet. Comment refuser? C’est tellement une belle invitation de participer à toute cette joie! s’est exclamé le copropriétaire de la ferme maraîchère La clé des champs de Saint-Camille. Selon lui ses épinards géants d’hiver s’inscrivent bien dans l’imaginaire du conteur Fred Pellerin et dans le concept de « Fabrication d’origine camilloise », humoristiquement appelé le FOC par les créateurs.