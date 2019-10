Depuis le 27 septembre, l'Hôpital du Pontiac a dû faire face à quatre interruptions de service en obstétrique, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais. Une nouvelle interruption a été annoncée mardi, elle devrait prendre fin vendredi à 8 h.

Il n’y a toujours rien de réglé , a lancé M.Fortin au président de l'Assemblée nationale. Le stress sur les futures mères de la région est insupportable.

Dans son exposé, il a listé quelques accouchements problématiques, dont celui d'une femme qui a dû être transférée à deux reprises, soit du Pontiac à Pembroke, puis de Pembroke à Gatineau pour recevoir des soins. M. Fortin a qualifié la situation d' intolérable , de ridicule .

On est rendu à [planifier] des césariennes et à provoquer des accouchements pour que ça [cadre] dans le calendrier des bris de service de l’hôpital.

La ministre québécoise de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a répliqué que le ministère suivait la situation de très près et qu'il [appuierait] l'établissement.

On va tout faire pour que ce service soit rétabli de façon continue, on fait tous les efforts , a-t-elle assuré.

Parmi les mesures énoncées, des infirmières à la retraite et du personnel de Montréal viendront aider l'Hôpital de Pontiac.

Le député de Pontiac a également souligné que les plans de naissance, qui servent habituellement à rassurer les futurs parents , perdent tout leur sens dans la région, étant donné la fréquence des bris de service.

La situation ajoute un stress incroyable , a-t-il poursuivi.

De son côté, Mme McCann a indiqué que d'autres hôpitaux avaient vécu ce genre de situation et que le ministère avait réussi à régler le tout, en collaboration avec les établissements.

On a réglé La Sarre, on a réglé La Malbaie, on en a réglé d’autres et c’est ce qu’on va faire pour l’Hôpital de Pontiac.

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux