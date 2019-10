18 mois de retard pour un projet résidentiel à Sayabec

Annoncé en grande pompe en août 2018, le projet, évalué à l’époque à 10 millions de dollars, devait démarrer l’automne suivant.

Les analyses de sols, les travaux d’arpentage et d’excavation, l’installation de l’aqueduc et des égouts avaient déjà été réalisés, et tout était prêt pour la construction de futures résidences. Mais depuis, aucune bâtisse n’a toutefois été érigée sur les terrains qui bordent le lac Matapédia à Sayabec.

Des problèmes de zonage, puis de financement, ont reporté le démarrage du projet.

Aucune vente non plus n’a été réalisée par le promoteur, le Groupe RPF Électrique. On a eu beaucoup d’intéressés, il y en a qui ont presque signé, mais on dirait que tant et aussi longtemps qu’il n’y en a pas un [NDLR Duplex] de construit, c’est difficile de vendre des maisons à ce prix à Sayabec , commente le copropriétaire de l’entreprise, Marc Poirier.

L’homme d’affaires assure que le projet est toujours sur les rails et qu’une première maison verra le jour en 2020 afin de susciter l’intérêt d'acheteurs potentiels. Pour se lancer dans le haut de gamme à Sayabec, je pense, que pour le coup d’envoi, dit-il, qu’il faut vraiment en construire un. Il faut que la personne puisse vraiment venir sentir ce qu’elle achète.

Le projet est de construire six duplex, soit 12 unités qui devraient se vendre environ 250 000 $ chacune.

Cette première phase, de 3 millions de dollars, pourrait être enrichie d’une deuxième qui mènerait à la construction de cinq à six maisons unifamiliales. Une troisième phase, près du cimetière, est aussi prévue. Pour ce qui est de la phase 2 et 3, on voit ça sur trois à cinq ans , ajoute M. Poirier.

Il s’agit d’une première aventure dans l’immobilier pour Groupe RPF Électrique, surtout spécialisé dans des domaines industriels comme l’électricité, l’éolien, le génie civil ou l’exploitation forestière.