Terrains de l'ancien zoo de Québec : la Sépaq jette l’éponge

Incapable de trouver un « projet viable » pour les terrains de l’ancien Jardin zoologique de Québec, la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) jette l’éponge et cède le site au gouvernement du Québec.

En 2014, le gouvernement avait donné 5 ans à la SépaqSociété des établissements de plein air du Québec pour mettre le site en valeur, mais tous les efforts sont demeurés infructueux.

Les terrains, comme c’est la mécanique prévue en pareille circonstance, retournent au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) qui est responsable de la gestion des terres du domaine de l’État , explique Simon Boivin, porte-parole de la Sépaq.Société des établissements de plein air du Québec

Au terme de ces cinq années-là, il n’y a pas de projet viable pour mettre en valeur le potentiel du site qui a été trouvé. Simon Boivin, responsable des relations avec les médias de la Sépaq

Aucun projet retenu

La SépaqSociété des établissements de plein air du Québec a bel et bien lancé un appel de proposition pour le développement du site, mais en 2016, elle n’a retenu aucun des projets qui lui avaient été soumis.

À l’époque, c’est la proposition de parc thématique que souhaitait développer l’entrepreneur Perry Wong qui avait le plus fait couler d'encre.

Il proposait alors des investissements de 750 millions de dollars sur 30 ans pour aménager un insectarium, un théâtre, un parc de manège, un circuit d’entraînement et un édifice en forme de sapin avec des salles à manger sphériques.

Perry Wong a présenté son projet de parc thématique en février 2016 Photo : Radio-Canada

Cet ambitieux projet a été rejeté par la SépaqSociété des établissements de plein air du Québec en raison des doutes sur le montage financier et la rentabilité d’une telle aventure.

Et maintenant?

Environ les deux tiers des anciens terrains du Jardin zoologique de Québec, la portion qui appartient à la Commission de la capitale nationale ( CCNCommission de la capitale nationale ), ont déjà été réaménagés. Les sentiers pédestres du boisé du parc des Moulins ont été inaugurés en 2016.

L’ancien député libéral de Charlesbourg, François Blais, a longtemps souhaité que le terrain qui appartenait à la SépaqSociété des établissements de plein air du Québec soit aménagé de la même manière.

L'ancien député de Charlesbourg, François Blais Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Les libéraux avaient même promis lors de la campagne électorale d’investir cinq millions de dollars pour détruire les bâtiments, remettre le site à l’état naturel et redonner l'accès au public.

C’est toutefois la Coalition avenir Québec ( CAQCoalition avenir Québec ) qui a remporté l’élection et dans la circonscription de Charlesbourg, où sont situés les terrains, François Blais a été remplacé par Jonatan Julien, actuel ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles.

On a pris des engagements, entre autres [pour] le terrain de l'ancien zoo de Québec qu'on [sic] doit trouver une vocation. [...] On travaille déjà là-dessus. On va avoir des résultats probants, je vous le garantis , a déclaré M. Julien dans son tout premier discours au Salon bleu, selon le verbatim disponible sur le site de l'Assemblée nationale.

Le ministre Jonatan Julien à l'Assemblée nationale du Québec Photo : Radio-Canada

Onze mois plus tard, rien n'a bougé sur le site. Pour toutes questions sur l’avenir des terrains, la Sépaq nous renvoie maintenant au MERNMinistère de l’Énergie et des Ressources naturelles .

Le cabinet du ministre n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue.

En juin, le Journal de Québec rapportait que la Commission scolaire des Premières-Seigneuries lorgnait une portion des stationnements de l'ancien zoo pour la construction d'une nouvelle école.