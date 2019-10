La Municipalité de La Martre congédie sa directrice générale

Au printemps dernier, la Municipalité avait suspendu son employée avec solde le temps de faire la lumière sur des erreurs comptables qu’elle aurait commises depuis son embauche en 2015.

Depuis, la firme PG Solutions a remis de l’ordre dans les documents de la municipalité. La société comptable Raymond Chabot Grant Thorton doit aussi faire les vérifications des années financières de 2015 à 2018.

Il n’est pas question de fraude, souligne le maire, Yves Sohier, plutôt d’erreurs qui étaient beaucoup trop nombreuses.

Les années financières n’avaient pas été fermées, je parle de 2015 à 2018. Beaucoup de documents n’avaient pas été saisis au grand livre, donc beaucoup d‘erreurs de comptabilité. Yves Sohier, maire de La Martre

M. Sohier soutient aussi que ces problèmes comptables ne devraient pas avoir de conséquences dans les finances de la Municipalité.

Par contre, tout le travail pour remettre de l'ordre dans les documents coûtera très cher.

La Martre a dû engager des spécialistes comptables pour faire le ménage dans les livres. Également, un avocat a été engagé pour s’assurer que la suspension et le congédiement se fassent selon les règles.

Yves Sohier ne peut pas dire à combien s’élèvera la facture, mais il estime qu'elle devrait atteindre quelques dizaines de milliers de dollars. Le montant précis sera connu à la fin de l’année, au moment où tout le travail de vérification sera terminé.

Il ajoute que le gouvernement doit de l’argent à la Municipalité ce qui devrait alléger l’impact financier pour les contribuables.

Le ministère des Finances avait des montants qui étaient gelés, qui étaient en suspend. Il attendait que nos années financières soient terminées pour nous donner ces montants-là. On devrait payer une bonne partie des firmes comptables avec ces montants que nous devrions récupérer au début de l’année 2020.

Le phare de La Martre Photo : Radio-Canada

Pas de poursuite judiciaire, pour l'instant

Le maire souligne aussi que les poursuites judiciaires contre l'ex-dg ne sont pas prévues pour l'instant. Je ne m'avancerai pas là-dessus parce qu'on parle seulement que d'erreurs et non de fautes. [...] On ne ferme pas la porte. On va en savoir plus quand l'audit va être fait. On va avoir des recommandations. À partir de là, on va voir s'il y a à agir ou pas.

Environ 250 personnes habitent à La Martre en Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Un lien de confiance rompu

Le conseil faisait confiance au travail de la directrice, explique le maire, jusqu’au jour où ça ne fonctionnait plus.

Le travail ne se faisait pas. Par plusieurs moments, elle a essayé de convaincre le conseil que ça avançait. Plusieurs fois, j’ai voulu faire entrer des firmes comptables. Madame Bergeron nous disait “non, je vais être capable, je vais passer à travers.” On était au courant du fait. Le MAMOT [ministère des Affaires municipales et Habitations du Québec] était au courant aussi jusqu’à ce que ça ne soit plus tenable. Il a fallu agir.

Le poste de directrice générale devrait être affiché la semaine prochaine. Il promet que la rigueur sera de mise pour le processus d’embauche tout autant que pour le suivi du travail de la nouvelle directrice générale.

Nous avons tenté de joindre France Bergeron pour avoir sa version des faits, mais il nous a été impossible de la joindre.