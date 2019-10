L'organisation de la Coupe Vanier espère une plus grosse foule

À un mois de la présentation de la 55e Coupe Vanier à Québec, l’organisation se croise les doigts pour une autre présence du Rouge et Or et la collaboration de Dame nature. Le prix des billets a également été revu légèrement à la baisse dans l’espoir de remplir le Stade Telus.

Seule ville canadienne ayant démontré la capacité de recevoir et mousser le match de la Coupe Vanier année après année, Québec accueillera le match ultime du football universitaire canadien pour la 6e fois en 11 ans, le 23 novembre.

On essaye de lever la barre à chaque année, évidemment, mais on est fort satisfait du match de l’an dernier, si ce n’est de la météo , explique Christian Côté, président du comité organisateur de la Coupe Vanier présentée encore cette année par Promotuel Assurance.

Christian Côté, président du comité organisateur de la Coupe Vanier Photo : Radio-Canada

Côté football, difficile d’imaginer meilleur scénario que celui de l’automne dernier. Un match revanche pour le Rouge et Or face aux Mustangs de l’Université Western qui s’était conclu avec les hommes de Glen Constantin soulevant le gros trophée à la maison.

Plusieurs bordées de neige importantes durant la semaine précédant le match avaient toutefois créé des maux de tête pour le déneigement et probablement refroidi l’ardeur de certains partisans.

Les estrades du stade Telus ont été déneigées l'an dernier avant le match de la Coupe Vanier. Photo : Radio-Canada / Eric Careau

Avec le froid, on a vendu peu de billets le jour du match. Beaucoup de partisans ont préféré demeurer dans le confort de leur domicile , relate Christian Côté, qui est également annonceur maison du Rouge et Or au Stade Telus.

Légère baisse du prix des billets

Reste que l’organisation espère voir gonfler le nombre de 12 380 spectateurs de l’an dernier. On a ajusté nos prix de façon à être un peu plus accessible pour les familles et les forfaits en général. Par contre, avec les obligations financières que nous incombe un championnat comme la Coupe Vanier, on ne sera jamais au niveau de nos prix de la saison régulière.

Prix des billets pour la 55e Coupe Vanier Places assises : Étudiants : 28$ à 44$

Adulte : 60$ à 72$

Famille (2 adultes et 2 enfants) : 150$ à 200$ Admission générale : Adulte : 35$

Étudiants : 22$

Entre les branches, on comprend que le Rouge et Or aimerait bien baisser davantage le prix des billets, mais les exigences financières d’U Sports lient les mains de l’organisation.

Reste qu’à un mois de la Coupe Vanier, la foule record de plus de 19 000 personnes, au Stade Telus, dimanche dernier, est encourageante pour Christian Côté et sa bande.

Cette foule-là nous fait du bien. Honnêtement, on est conscient des commentaires des gens depuis des années qui sont tannés de voir des matchs 35-0 à la demie. Mais on doit s’occuper de ce qu’on peut contrôler. Bien recevoir les gens et s’assurer qu’ils ont une belle expérience à partir du tailgate d’avant-match.

On ne sait toujours pas où se tiendra la Coupe Vanier 2020 et Christian Côté ne ferme pas la porte à recevoir le match à nouveau à Québec. Il espère toutefois une décision d’U Sports d’ici à la tenue du match du 23 novembre au Stade Telus.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin