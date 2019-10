Le centre de loisirs de Franquelin refera peau neuve

Le centre, situé sur la rue des Érables, sera agrandi et complètement rénové afin d’y accueillir les bureaux municipaux.

La municipalité l’agrandira suffisamment pour y installer aussi les bureaux d’organismes communautaires, dont le club de l’âge d’or et le cercle des fermières.

Une salle de conférence et une aire de réception y seront également aménagées.

Ça va changer beaucoup. On change tous les châssis, les portes et les fenêtres dans l’ancienne partie. Avec l’agrandissement, il y aura aussi une partie qui sera complètement nouvelle , décrit le maire, Steeve Grenier.

Ces rénovations n’arriveront pas trop tôt, puisque les trois bâtiments municipaux de Franquelin sont désuets, explique le maire.

On n’avait pas le choix : il fallait faire quelque chose. On a trouvé opportuniste de tout rejoindre dans le même bâtiment, ce qui va nous éviter beaucoup de coûts en électricité, et en même temps, on va regrouper tout le monde à la même place pour faire des échanges entre les générations.

Steeve Grenier, maire de Franquelin