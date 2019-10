Firefox et Chrome se dotent de protections renforcées de la vie privée

La protection renforcée contre le pistage (Nouvelle fenêtre) bloque de nombreux traqueurs répandus et de scripts nuisibles. Elle réduit la capacité des tiers à collecter des données sur votre façon de naviguer.

La nouvelle version de Firefox bloque désormais par défaut les cookies tiers de pistage et les mineurs de cryptomonnaies. Il ajoute à la liste des traqueurs bloqués ceux qui sont reliés à divers réseaux sociaux. Firefox 70 bloquera donc tous les traqueurs associés à vos comptes Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, LinkedIn et YouTube.

Lorsque les internautes cliquent sur l’icône de bouclier dans la barre d’adresse, ils peuvent maintenant voir les traqueurs et les cookies bloqués et les raisons pour lesquelles ils le sont. Ils peuvent également modifier leurs paramètres de protection.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) L'icône de bouclier affiche les traqueurs et les cookies bloqués. Firefox 70 compile maintenant ces données dans un rapport hebdomadaire consultable en tout temps. Photo : Mozilla Firefox

En tout temps, les internautes peuvent consulter un rapport hebdomadaire qui résume les blocages effectués par Firefox 70.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le rapport hebdomadaire produit par Firefox 70 Photo : Mozilla Firefox

Les internautes pourront également maîtriser les fuites de données avec Facebook Monitor, qui leur enverra une alerte si leurs informations apparaissent dans une fuite de données connues. Ceux qui n'utilisent pas Firefox peuvent tout de même vérifier les fuites associées à leur adresse courriel en visitant la page du logiciel. (Nouvelle fenêtre)

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Les alertes envoyées par Facebook Monitor Photo : Mozilla Firefox

De plus, Firefox 70 ajoute plus de mesures de protection pour Firefox Lockwise, son outil de gestion de l'identité numérique et des mots de passe. Il sera maintenant possible d'avoir accès à l'ensemble des mots de passe que l'outil a sauvegardé en toute sécurité.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) L'outil Firefox Lockwise Photo : Mozilla Firefox

L'internaute pourra visualiser et gérer rapidement le nombre d’appareils synchronisés sur un même compte et sur lesquels les mots de passe sont partagés.

De plus, Firefox Lockwise a été intégré avec Firefox Monitor et enverra des alertes sur des mots de passe potentiellement vulnérables, car ayant été exposés lors d’une fuite de données.

Google Chrome s'adapte également

Firefox n'est pas le seul navigateur à avoir renforcé sa protection de la vie privée. Chrome a récemment lancé l'extension Password Checkup (Nouvelle fenêtre) .

Cet outil a pour but de contrôler la robustesse des mots de passe, de vérifier s'ils sont utilisés sur plusieurs sites et d'envoyer des alertes si des mots de passe ont fait l'objet d'une compromission à la suite d'une fuite de données d'un tiers par exemple.

Avec Chrome 78 (Nouvelle fenêtre) lancé cette semaine, l'entreprise intègre son outil Password Checkup nativement dans le navigateur.