La CSOB inaugure une première classe extérieure dans la Vallée-de-l’Or

La classe est située sur le terrain de l’école primaire St-Joseph, dans le quartier Bourlamaque à Val-d’Or. On a un site qui portait vraiment avantage à faire une classe extérieure avec la forêt autour , souligne la directrice de l’école, Manon Lanthier.

Le projet a nécessité plus d’un an de travail et un investissement de plus de 100 000 $. La classe est munie de table, d’un abri vent et de tableaux noirs. La cour d’école a aussi pu bénéficier d’un nouvel aménagement paysager.

Toutes les matières peuvent être enseignées à l’extérieur, il s’agit juste de savoir comment le faire, comment l’adapter. Manon Lanthier, directrice de l’école St-Joseph

La directrice de l’école estime que cette classe permettra « une autre façon d’apprendre ». On va beaucoup vers l’apprentissage expérientiel. On dit que les enfants apprennent beaucoup plus en faisant qu’en regardant et en écoutant. C’est ce qu’on va essayer de mettre en place , souligne-t-elle.

L’objectif de l’école est que les élèves et le personnel enseignant utilisent les lieux à l’année. Le défi, ça va être de s’en servir l’hiver, admet Mme Lanthier. Mais ça ne veut pas dire faire un cours de maths du début la fin, ça peut être juste la mise en situation.