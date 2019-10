Une dame de 101 ans renvoyée de l’hôpital par taxi et en jaquette

Albertine Doucet, une femme de 101 qui était à l'Hôpital régional de Campbellton depuis quelques jours, a été renvoyée à son foyer de soins seule, en tenue de nuit et en taxi, mardi soir. Son fils Edmond Doucet et sa petite-fille Thérèse Pitre sont indignés et réclament des explications.