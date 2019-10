Plus de financement demandé pour les maisons de femmes violentées

Les 43 ressources implantées partout au Québec, dont quatre dans la région, affirment devoir refuser des demandes d'hébergement.

On a terminé l'année financière avec un taux d'occupation de 130 %, ce qui nous fait voir que les demandes sont beaucoup plus grandes que le permis d'hébergement que nous avons, qui est de 10 places, femmes et enfants , explique Annie, une employée de La Méridienne à Weedon dont on ne peut mentionner le nom de famille pour des raisons de sécurité.

Actuellement, différentes démarches sont prévues en cas de débordement, dit-elle.

On va vérifier l'urgence d'une femme de quitter son domicile immédiatement. Si c'est le cas, on va travailler avec les autres maisons de notre région. Si cette femme est en train de préparer son départ et qu'elle est encore en sécurité chez elle, on va établir un plan de protection , précise Annie.

Un financement plus important est réclamé à Québec pour augmenter la capacité d'accueil et embaucher davantage de personnel.