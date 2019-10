La croissance économique et démographique de la Saskatchewan au coeur du discours du Trône

Lieutenant-gouverneur depuis juillet Russ Mirasty a prononcé un tout premier discours du Trône qui dresse le bilan du règne du Parti saskatchewanais. Ce discours met également l’accent sur la croissance économique et démographique pour les 10 prochaines années.

Russ Mirasty, qui a succédé à Thomas Molloy, décédé en juin, rappelle dans ce discours, les progrès économiques, sociaux, environnementaux et en infrastructure, réalisée par le parti de Scott Moe depuis son accession au pouvoir en 2007.

Le gouvernement met toutefois le cap sur la prochaine décennie et publiera lors de la session parlementaire un nouveau plan de croissance de la Saskatchewan. Ce plan aura pour objectif d'augmenter la population de la province à 1,4 million d’habitants et d’avoir 100 000 personnes de plus qui travaillent.

Le gouvernement s’appuiera sur le développement des exportations agricoles avec pour objectif d’exporter 10 milliards de dollars de produits agricoles à valeur ajoutée.

Le plan de croissance du gouvernement prévoit aussi une augmentation significative de la production, ainsi que de la part des produits agricoles transformés dans la province.

La Saskatchewan est un important producteur de blé au Canada. Photo : Associated Press / Eric Albrecht

Les exportations des matières premières seront aussi à l’honneur dans ce plan.

Le gouvernement compte sur le secteur du gaz et du pétrole pour soutenir la croissance en offrant une série d’incitatifs fiscaux pour la recherche et le développement dans cette industrie.

Le secteur de l’uranium sera aussi mis à contribution. Le gouvernement souhaite que la province devienne une des chefs de file de l’exploitation de ce minerai dans le monde.

Politique environnementale

Pour se conformer à la fin de la production d’électricité à partir du charbon en 2030, imposée par le gouvernement fédéral, la province souhaite créer un fond allant jusqu’à 10 millions de dollars pour aider à la reconversion de la région de Coronach et Estevan, très dépendante des revenus de ce minerai. Ce fond sera dirigé par les communautés.

Le gouvernement met en avant également son plan de réductions des émissions de gaz à effet de serre, la stratégie de résilience des Prairies face aux changements climatiques et continue de s’opposer à la taxe fédérale sur le carbone. La contestation de cette taxe est d’ailleurs portée devant la Cour suprême du Canada.

L'Unité 3 de la centrale au charbone de Boundary Dam à Estevan est la seule qui expérimente le captage de carbone. Photo : Radio-Canada

Le discours rappelle également que SaskPower participe à l’effort de diminution des émissions des gaz à effet de serre. Le système de stockage du carbone de l’unité 3 de la centrale de Boundary Dam entrera en fonction lors de cette session parlementaire.

SaskPower a également ouvert un important parc éolien à Assiniboia et la mise en place son programme de partenariat pour la production d’électricité.

Projets pour les familles et les Premières Nations

La loi de Clare devrait être mise en oeuvre lors de cette session parlementaire. Cette loi, adoptée lors de la précédente session, permettra aux services de police municipaux de partager des informations sur un partenaire domestique violent au conjoint.

Le gouvernement prévoit aussi des aménagements des lois sur le travail, notamment la Saskatchewan Employment Act. Il est envisagé d’augmenter de huit semaines le congé parental, tout en gardant les privilèges d’emplois des parents qui bénéficient de la prestation de congés partagés.

Les autochtones ne sont pas oubliés, des amendements de la Saskatchewan Employment Act prévoient qu'ils pourront bénéficier d’un congé d’emploi plus long lorsqu’ils se présentent aux élections de conseil de bande d'une Première Nation.

Des ententes ont été signées avec le Conseil tribal de Saskatoon dans le but de mieux gérer la prise en charge des jeunes Autochtones et de leur famille.

Un partenariat pour la réconciliation des enfants et des familles vise à améliorer la sécurité et le bien-être des jeunes, alors qu'une nouvelle entente de délégation rétablira un organisme de service à l’enfance dépendant du Conseil tribal.

Sécurité routière

Une autre des priorités du gouvernement sera la mise en place de nouvelles normes de sécurité routière.

Un investissement de 100 millions de dollars sur 5 ans aura pour but l'amélioration des intersections dangereuses.

En ce qui concerne la distraction au volant, le gouvernement fera adopter des peines plus sévères.

La Société d'assurances de la Saskatchewan (SGI) mise sur la réalité virtuelle pour sensibiliser les automobilistes aux conséquences de la conduite avec facultés affaiblies et de la vitesse. Photo : Radio-Canada

La lutte contre la conduite avec des facultés affaiblies fait aussi partie de la stratégie du gouvernement concernant la sécurité routière.

La province s’associe avec Les mères contre l’alcool au volant Canada (MADD Canada) en versant 700 000 $ pour que la classe mobile SmartWheels se déplace dans les écoles de la Saskatchewan.