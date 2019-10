La Villa des Basques aura bientôt de nouveaux propriétaires

Depuis quelques semaines, un courtier immobilier de la région de Montréal a reçu le mandat de vendre cette résidence qui accueille près de 70 locataires. Au moins cinq acheteurs sérieux seraient encore en lice. Aucune offre formelle n'a encore été déposée.

Avant d'acquérir la Villa des Basques, les acheteurs devront d’abord démontrer qu’ils ont la compétence pour gérer une résidence pour personnes âgées et prouver ensuite la viabilité financière de leur offre auprès du séquestre. Le syndic veut éviter une nouvelle période d’instabilité pour la résidence privée.

Selon des documents de PricewaterhouseCoopers, la compagnie qui gérait la résidence, détenue par Ghislain Dorion et Yannick Roy, devait plus de trois millions de dollars à différents créanciers lors de la mise sous séquestre.

Dans la décision de la Cour supérieure qui a mené au séquestre en octobre 2018, on apprend que la Caisse Desjardins n'a jamais pu qualifier ces propriétaires pour maintenir le prêt hypothécaire. Le directeur de la succursale de la Caisse Desjardins de l'Héritage des Basques, Roberto Dionne, déplore le fil des événements qui ont mené à la transaction.

Le directeur de la caisse Desjardins de l'Héritage des Basques Roberto Dionne. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

C'est que nous l'avons su après coup et nous avons été mis devant le fait accompli. Roberto Dionne, directeur de la succursale de la Caisse Desjardins de l'Héritage des Basques

Lors de la vente des actions de la Villa des Basques en janvier 2018, le propriétaire de l'époque et fondateur de la résidence Daniel Lessard n'avait pas avisé le Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS). Le CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux aurait dû être tenu au courant pour mener des vérifications sur les nouveaux propriétaires et ainsi maintenir la certification de la résidence.

C’est à l’évocation des difficultés financières des propriétaires dans le jugement de la Cour supérieure que Desjardins a obtenu la mise sous séquestre. Ce qui a mené à la gestion des actifs par PricewaterhouseCoopers et la gestion des soins par le Groupe Cogir.

Au cours des derniers mois, le séquestre a fixé à 700 000 $ le prix pour la vente de la Villa des Basques. Ce prix sera toutefois revu à la hausse au cours des prochaines semaines puisque le nombre de locataires a augmenté et que des travaux ont été effectués.

Sans donner d'échéancier précis pour la transaction, le porte-parole de PricewaterhouseCoopers, Jean-Christophe Hamel, confirme que l'objectif est d'assurer la pérennité de l'entreprise.

Évidemment s'il y a plusieurs offres ça va être l'offre la plus élevée à qui on va vendre, mais le critère pour pouvoir être considéré c'est d'être qualifié et d'avoir l'expérience pour opérer la résidence. Jean-Christophe Hamel, porte-parole de PricewaterhouseCoopers

Lors de la vente, PricewaterhouseCoopers et Cogir seront payés à même la vente des actifs. Les trois créanciers garantis, soit Desjardins, la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs et la Ville de Trois-Pistoles, pourront récupérer une partie de leur dette. Le résiduel, s'il y en a un, sera par la suite partagé entre la trentaine de créanciers non garantis.

Le fondateur et ancien propriétaire de la villa, Daniel Lessard, ne se retrouve pas dans la liste des créanciers. Celui-ci est actuellement protégé par le Curateur public du Québec. Il devait recevoir 600 000 $ pour la vente de ses actions à Ghislain Dorion en janvier 2018. Jusqu'à maintenant il n'a eu que deux chèques totalisant 8000 $. Le curateur a lancé une poursuite contre Ghislain Dorion pour qu'il verse les 592 000 $ restants. Le dossier est toujours en cours.

Nous avons demandé au Curateur public du Québec de parler à Daniel Lessard. Mais la direction de l'organisme qui gère ses avoirs nous a refusé le droit de le montrer ou de le faire entendre dans ce reportage.

Ghislain Dorion et Yannick Roy ont refusé de nous accorder une entrevue dans ce dossier.